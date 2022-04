Chloé Schwontzen, la précieuse kiné d’Aubel

"J’étais en stage avec Laurent Beckers (actuel gardien d’Aubel) qui m’a proposé de venir comme soigneuse, explique la jeune femme originaire de Thimister. Au début j’étais un peu dubitative car j’allais intégrer une équipe uniquement masculine mais finalement j’ai accepté le défi. Aujourd’hui, je ne regrette pas mon choix car j’ai été très bien accueillie et je me sens respectée dans mon travail."

Si elle n’a jamais joué au foot, elle y a baigné depuis son enfance. "Mon père y a joué longtemps et est toujours actif et mon frère aussi. J’ai donc appris à aimer ce sport et je m’amuse beaucoup sur le banc." Le paternel, c’est Michel Schwontzen, le prochain coach de Hombourg, club où évolue aussi le frère, Martin.

Vers la kiné pédiatrique

Depuis qu’elle a obtenu son master au Barbou, l’année dernière, elle est devenue la kinésithérapeute officielle du club, tout en travaillant dans le cabinet Kin&ko à Charneux durant la semaine. Et si elle ne compte pas rester éternellement dans le monde du ballon rond, elle est "pratiquement sûre" de continuer son job à Aubel au moins encore la saison prochaine.

"J’envisage de reprendre des formations et me diriger plus vers la kiné pédiatrique. Mais à moins que les formations se déroulent les jours de matchs, je serai encore là l’année prochaine" , confirme-elle.

Et les Aubelois en auront bien besoin. Car même au niveau du foot régional, un staff professionnel peut faire la différence. Et si le club aubelois a réalisé une aussi belle saison, il le doit aussi en partie à Chloé. Pour preuve, aucun blessé musculaire n’est à déplorer au sein de l’effectif de Tony Niro. Et, à l’approche du tour final où les Aubelois espèrent briller, ça, ce n’est pas du luxe.