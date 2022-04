La dernière fois que Trois-Ponts avait décroché un titre de champion, c’était il y a 25 ans lors d’un test-match à Malmedy face à Rocherath. Dans les cages tripontaines, il y avait à l’époque un certain Philippe Evrard, aujourd’hui Président du club. Les Bleu et Blanc auront pratiquement dominé le championnat du début à la fin, il n’y aura eu qu’une période de doute à la reprise.

"Nous avons perdu lors de la première journée et ces trois matches en février mais on termine avec seulement quatre défaites au compteur, explique l’homme fort du comité tripontain. Cette équipe, c’est une bande de potes qui jouent ensemble depuis des années. Il y a deux ans, nous étions troisièmes et on terminait en force au moment de l’arrêt. L’an dernier nous avions débuté par quatre victoires. Ce groupe est notre force, on a toujours des solutions de rechange."

Si certains ont déjà connu la P2, les plus jeunes vont la découvrir. Trois-Ponts ne fera pas de folies financières et gardera sa ligne de conduite. Cette saison a sacré l’équipe au plus petit budget de la P3D (ou presque). L’objectif sera d’aller chercher le maintien avec un groupe pratiquement inchangé, composé de joueurs du club et de gars du coin qui jouent pour le plaisir plutôt que pour les primes.

«Greg, pas un calme»

Si ce n’était pas encore officiel, Grégory Rondeux avait annoncé qu’il resterait l’entraîneur de cette belle équipe en cas de montée. Souvent critiqué par ses adversaires pour ses excès et son côté théâtral sur le banc de touche, le mentor tripontain a su transmettre sa rage de vaincre à son équipe.

« Ce n’est pas un calme sur le bord d’un terrain, beaucoup ne voient que ses sautes d’humeurs spectaculaires mais il a d’autres très bons côtés , explique son Président. Greg prépare tous les matches dans les détails et est aux petits soins pour ses joueurs. Ce dimanche encore, il a passé énormément de temps sur le terrain pour s’occuper du système d’arrosage. Ses discours d’avant-match sont toujours au top, on connaît moins toutes ces autres facettes. »