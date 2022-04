Basket-ball verviétois | Les enseignements du week-end :

1. Champion La première occasion fut la bonne pour Henri-Chapelle qui décroche le titre en P2. Alors qu’il reste deux journées à disputer, les Capellois s’assurent de retrouver l’élite provinciale la saison prochaine. Avec une fête magistrale samedi dernier à domicile, un timing parfait après avoir concédé une défaite à Belleflamme qui a finalement évité de célébrer le titre quelques jours plutôt en semaine lors du déplacement à Prayon. "Mais ce n’était pas calculé, on aurait préféré finir la saison invaincu" , affirme le coach Fred Ledain. Et si le challenger, le BC Verviers B assuré de finir second, accompagnait Henri-Chapelle en P1? L’option reste envisageable. Les Verviétois disputeront en effet un test-match à Comblain le 21 mai face au second de l’autre série en vue de désigner un éventuel montant supplémentaire. Là où les Capellois rencontreront à titre honorifique le champion de l’autre série quelques jours plus tôt, à savoir le 18 mai à 20h30.