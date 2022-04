Trois-Ponts champion: le titre d’une génération (photos et vidéo)

Comme tout le club de Trois-Ponts, l’entraîneur était très fier de ses hommes. Sept ans après la dernière montée en deuxième provinciale, les Bleu et Blanc retrouveront la P2C, cette fois via un titre de champion cent fois mérité. Ce n’était plus arrivé aux Tripontains depuis 25 ans et un test-match face à Rocherath à Malmedy devant près de 2000 personnes.

S’ils étaient moins nombreux ce dimanche, la fête aura cependant battu son plein dès avant la rencontre et se sera prolongée jusqu’à très tard.

"J’ai toujours dit que rien n’était joué d’avance et que la saison serait très longue, finalement on est sacré alors qu’il reste encore deux matches à jouer, se félicitait le mentor tripontain. Saint-Vith ou Andrimont ont des noyaux impressionnants mais moi, j’ai un groupe d’amis qui jouent ensemble depuis longtemps. Et pas seulement 11 ou 15 joueurs, j’en ai 24. Ce gros noyau permet de remplacer facilement les blessés ou les suspendus mais cela me met également souvent face à des choix très compliqués. Cette semaine, j’étais moins stressé par la rencontre face à Lambermont que par la constitution de mon équipe.Tous méritaient d’être sur la feuille et même sur le terrain.Je dois féliciter un gars comme Alexy Roland. Il y a quelques semaines, j’ai voulu le préserver et il a finalement perdu sa place de titulaire. Ce dimanche, il est monté à la pause, alors que c’était déjà 5-0 mais il a fait le boulot."

De retour en P2C

L’an prochain, Trois-Ponts affrontera des équipes comme Waimes ou les Hautes Fagnes, mais surtout Stavelot.

"La P2C est une belle série qui nous proposera pas mal de derbies mais surtout deux confrontations face à Stavelot. Pour un tripontain, jouer contre les stavelotains, c’est le Graal. Nous aurons une saison compliquée avec un noyau qui ne changera pratiquement pas. Mais mon équipe a du foot dans les pieds et certains matches risquent peut-être même d’être plus amusants car nous ne devrons plus toujours faire le jeu."

Steven Bertrand, dit Capitaine Sven, a bien mérité le sacre

Le capitaine de Trois-Ponts, Steven Bertrand, dit Sven, décroche une deuxième montée en P2avec son club de toujours.

"Il y a 7 ans, c’était via le tour final, c’est la toute première fois que je suis champion en équipe senior , explique le médian tripontain. Il était temps que ça arrive car je ne rajeunis pas. Notre force est d’avoir toujours formé un véritable groupe.Nous sommes ensemble depuis des années, les jeunes se sont très bien intégrés et ont la bonne mentalité."

Steven Bertrand aux anges. ©Eda Éric Muller

Les Bleu et Blanc avaient ce titre dans un coin de la tête depuis le début de la saison et n’ont connu que 4 défaites.

"Nous savions que nous pouvions viser les premières places mais on ne voulait pas se mettre de pression et nous avons pris les matches les uns après les autres.Après la trêve, il y a eu un relâchement, on a perdu trois matches d’affilée et notre avance a fondu. On s’est alors remis en question, nous avons repris les devants et nous nous sommes juré de ne pas laisser passer notre chance."

Alors qu’il aurait pu, à plusieurs reprises, quitter Trois-Ponts pour aller jouer "plus haut", c’est en tant que capitaine que Steven Bertrand décroche les lauriers: tout un symbole.

"C’est vrai que j’aurais pu partir mais je n’ai aucun regret car il est impossible de dire si j’aurais fait des bons matches ailleurs.Je suis de ceux qui pensent qu’il faut se sentir bien dans un club pour bien performer.Ce titre est une récompense pour tout le club mais aussi un aboutissement et une fierté personnels."

Le fil du match: une rencontre à sens unique

Trois-Ponts 7 – Lambermont 0

Arbitre: M. Stammen

Cartes jaunes: Q. Brixhe, Müllender, D’Argent, L. Lejeune.

Buts: Grégoire (1-0, 5e), Thi. Georis (2-0, 22e), Grégoire (3-0, 29e), Grégoire sur pen. (4-0, 32e), Bertrand (5-0, 45e), Cordonnier (6-0, 58e), Flammang (7-0, 79e)

TROIS-PONTS: F. Prévot, Ant. Dumez (64e Stassart), Bertrand, Thi. Georis (42e Andries), Cordonnier, Habotte (46e Roland), D. Rondeux, Jacob, Al. Dumez (72e Flammang), Grégoire (76e Oliveira De Souza), Albert.

LAMBERMONT: Q. Brixhe, Ermis, S. Lejeune, Letiexhe (57e Dragna), Volpe, Barbette, De Bruyne (46e Curtz), Müllender, D’Argent (81e Cremers), Ngjele, L. Lejeune.

On aura senti les Tripontains assez stressés et même après avoir ouvert la marque via Grégoire, trois fois buteur ce dimanche.Après le 2-0, ils ont pu "lâcher les chevaux", les pauvres Lambermontois qui alignaient une défense expérimentale, ne s’en sont jamais remis.

EN BREF

Sans Nathan Prévot

Le milieu de terrain de Trois-Ponts, Nathan Prévot souffre de la cheville depuis déjà quelques semaines. Il s’est testé avant la rencontre mais a dû, la mort dans l’âme, déclarer forfait pour ce match décisif.

Une fête bien préparée

Tout était prévu, les Tripontains avaient bien l’intention de fêter ce titre à la maison. On avait visiblement pensé à tout: une banderole en l’honneur des champions, des t-shirts, le champagne, de très nombreux fumigènes bleus, un deuxième bar à l’extérieur, un dj, un trophée, etc.

Nicolas Duprez à Trois-Ponts

L’ancien buteur d’Elsaute, de Malmedy ou de Beaufays, Nicolas Duprez fera son retour dans le club où il avait débuté, 20 ans après. Officiellement, il se remet à disposition du club.

Lambermont a laissé tomber

Le co-coach lambermontois, Quentin Demollin était assez déçu: "nous étions en place durant 20 minutes puis certains ont arrêté de courir tandis que d’autres courraient n’importe où."

Unanimement félicités

De nombreux entraîneurs de la série ont tenu à féliciter les Tripontains pour leur titre.

Superbe ambiance: bravo Trois-Ponts! ©Eda Éric Muller

-