Carte jaune: Deldime.

SART B: Ramet, Evrard, Louis (67eBourguignon), Lejeune, Deldime, A. Bruyere, Jacquemin (88eHerman), Stolsem, Pirnay (90eDalkenne), Custinne, Heindrichs (77eM. Bruyere).

CHEVRON: Houssonloge, V. Degrosonay (84eT. Degrosonay), Gregoire, Adjaye, Q. Craninx, Hansenne, S. Craninx (13eLahaye), Mehmetaj (74eDampha), Heine, Bastin, Ba.

En s’imposant méritoirement lors du choc de P4H face à Chevron, Sart B vient de réaliser l’excellente opération du week-end. À deux journées de la fin, les Vert et Blanc comptent désormais trois longueurs d’avance sur Bellevaux et quatre sur leur adversaire du jour, Chevron.

"On est tout proche du but, mais restons calmes" , réagit Éric Van Renterghem, l’entraineur sartois. "Il reste à présent deux finales à jouer, on va tout donner tout pour aller chercher le titre. Mais avant cela, on va fêter cette belle victoire aujourd’hui" .

Après 15 minutes d’observation, la première occasion est à mettre à l’actif des visiteurs. Baïlo Ba frappe un superbe coup-franc excentré, mais le gardien Ramet est à la parade.

Peu avant la 20e, une frappe puissante du Sartois Jacquemin frappe la barre transversale, et sur la même action, la tentative de Pirnay frappe le poteau, pas de chance pour les Sartois.

Cinq minutes plus tard, rebelote: Lucas Heindrichs décroche un tir depuis l’entrée du grand rectangle, mais c’est à nouveau le poteau qui sauve le portier de Chevron. Le score reste vierge à la pause, malgré une nette domination sartoise.

«Belle propagande»

Chevron revient avec de meilleures intentions en seconde période, mais c’est Sart B qui ouvre le score à la 74e grâce à une jolie frappe de Pierre Jacquemin. Quatre minutes plus tard, suite au bon travail de Stolsem, Jérôme Evrard pousse le ballon au fond des filets, et scelle définitivement le score à 2-0. "Quelle belle propagande pour le football de P4" , s’exclamait Ludovic Lejeune, le coach de Chevron au terme de la rencontre. "On a certes perdu, mais la mentalité de mes joueurs était fabuleuse, on peut une nouvelle fois être très fiers aujourd’hui", conclut-il.

EN BREF

Supporters

Magnifique assistance. Plus de 150 supporters étaient présents.

Fumigènes

À l’entrée des joueurs sur le terrain, les supporters sartois ont agité des fumigènes, il régnait une chaude ambiance.

Champagne

Au moment de notre interview, le coach sartois Éric Van Renterghem s’est vu aspergé de champagne par l’un de ses joueurs, la fête battait son plein.