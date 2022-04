Cartes jaunes: Flagothier, Drouguet; Koole

SART: Spéder, Hermant, Flagothier (86eGauthy), Siffert, Lukoki, Dohogne (78eGillet), Collard-Bovy, Evrard, G. Custinne (67eDrouguet), Cuypers (53eLouras), R. Custinne

ROCHERATH: Ganser, Koole (64eVelz), Genreith, C. Vilz, Dethier, Rohl, Pothen, Maréchal, Moll, S. Kupper (L. Lambertz, Bongard

Pour conserver toutes ses chances d’aller décrocher les lauriers en fin de saison, Sart se doit de l’emporter contre Rocherath.

Pas de round d’observation entre deux équipes qui veulent jouer. À la 9e, Cuypers pense mettre les siens aux commandes mais son but est annulé. Si les Sartois continuent à prendre le jeu à leur compte, ce sont les visiteurs qui se montrent le plus dangereux. Mais ni Bongard (11e, 13eet 41e), ni Kupper (frappe sur la latte, 21e), ni Pothen (39e), ni Vilz (45e) ne parviennent à tromper un Spéder très attentif.

"On a livré un bon match, on s’est créé beaucoup d’occasions, mais ça ne voulait pas rentrer. J’en ai moi-même eu trois très belles mais ce n’était pas mon jour" , avoue le joueur-entraîneur de Rocherath Stefan Bongard. "C’est dommage car on était bien dans le match et on a essayé de proposer du jeu. Avec ce nouveaunul, on n’avance malheureusement pas."

De retour des vestiaires, l’intensité baisse et les échanges se concentrent en milieu de terrain. Il faut attendre vingt minutes pour voir le remuant Bongard alerter Spéder (63epuis 70e). Sart réplique par le jeune Louras (74e) mais sa frappe enroulée trouve Ganser sur sa route. C’est le dernier fait d’arme d’une rencontre qui se solde sur un nul qui n’arrange personne.

"Je suis bien sûr déçu car l’objectif était la victoire. On a tout essayé – on a même fini le match avec six attaquants – mais Rocherath était bien en place ", analyse le T1 sartois Fortune Modafferi. "Stefan y fait vraiment du bon travail. Ils jouent bien football et tentent de repartir de derrière. On a malheureusement dû jouer un terrain très compliqué. Il était impossible d’y pratiquer du foot. C’est dommage car ça aurait donné un très bon match. Si Eupen a gagné, c’est fini pour le titre. La déception dans le vestiaire est grande."

EN BREF

Jérôme Colin a signé

On en parlait depuis plusieurs semaines et c’est enfin officiel: Jérôme Colin (Franchimont) évoluera à Sart la saison prochaine.

Un couple au sifflet

Blessé après 20 minutes, le juge de touche Alain Henikenne a passé le relais à Nathalie Meyer, qui n’est autre que la compagne de l’arbitre Grégor Mager.