Cartes jaunes: Evertz, Stoffels, Dardenne, Lo Monte.

Buts: Bong sur pen (1-0, 33e), Prévot (1-1, 66e), Klauser sur pen (2-1, 88e).

RAEREN-EYNATTEN: Longarretti, Koonen, Niro, Kupper (80e Dieuveille), Thonus, Collubry (46e Stoffels), Najdawi, Evertz, Stochkov, Bong (73e Lauffs), Diane (80e Klauser).

MORMONT: Marthoz, Charneux, Dardenne, Lo Monte, Lecerf, Prévot (82e Halleux), Marchal (32e Godelaine), Amhauch (Delince), Pirson, Amrouss, Jacquemart (64e Biscoti).

Ce Raeren – Mormont était inversé (match aller disputé à Eupen suite aux inondations dont furent victimes les installations de Mormont) et se disputait à Mormont. Dans cette rencontre avec peu d’enjeux, les deux phalanges se rendent coup pour coup. Si Diané frappe à côté en premier (9e), Amrouss riposte en voyant sa frappe repoussée par Longarretti (11e). À la demi-heure, Stochkov est accroché dans le rectangle, mais celui-ci ne tombe pas et frappe au but. L’arbitre ne donne pas le penalty et accorde un corner. Sur celui-ci, c’est Moussa Diané qui est accroché dans le rectangle. Jeremy Bong le transforme et donne l’avance aux Germanophones. La seconde période est pour les joueurs du coach Philippe Médery. Le stratège Mourad Amrouss se heurtant à deux reprises à Longaretti avant que Nicolas Prévot n’égalise en poussant au fond une balle perdue sur un corner (1-1, 67e). On se dirigeait vers un match nul lorsque Markus Klauser est accroché dans le rectangle. Celui-ci se fait justice et offre la victoire aux Germanophones.

"Très honnêtement, si on additionne les circonstances de match avec deux équipes qui ont eu difficile sur ce terrain compliqué, je pense que l’on a vu un bon match de D3. Je suis satisfait d’avoir décroché un résultat, même si cela aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre. Je suis content d’avoir pu faire tourner mon noyau et de ne pas avoir eu de blessés. Même si cela n’est qu’anecdotique, mais on s’assure la troisième place. On continue à préparer le tour final" , souligne le mentor de Raeren-Eynatten Jonathan Negrin.