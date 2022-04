Buts: J. Michaeli (0-1, 36e), J. Dhur (0-2, 67e), M. Kockelmann (0-3, 80e).

Vendredi, c’est sans son coach, Éric Heuse (malade), qu’Oudler est allé s’imposer à Ster. "On a affronté une belle équipe sterlaine, mais on a contrôlé le match, souligne Manuel Mutsch qui a dirigé l’équipe. On a pris l’ascendant et on a bien circulé le ballon même si le terrain était difficile. C’est une victoire importante pour le tour final même si on n’a plus notre sort entre nos mains." Le mentor sterlain ne contestait pas la victoire "obtenue surtout grâce à leur milieu de terrain" dixit Maxime Brant.

Eupen B 1 – Malmundaria B 0

But: J. Nsumbu (1-0, 50e).

Samedi soir, Eupen a mis fin à une série de quatre victoires de rang de Malmundaria B. "Eupen B et Sart B sont les deux plus belles équipes de la série, reconnaît fair-play le coach malmedien, Nicolas Léonard. Leur victoire est méritée même si on a eu des occasions pour ouvrir le score." Andy Malmendier s’attendait à un match difficile. "Et ce fut le cas avec des occasions des deux côtés. Il nous reste deux gros matchs avec Bellevaux et Sart B pour essayer d’accrocher une place pour le tour final."

Amblève B 7 – Spa B 1

Buts: L. Marquet (1-0, 30e), M. Lemaire (2-0, 50e), R. Barth csc (3-0, 60e), L. Gallo (4-0, 5-0 et 6-0, 70e, 75e et 80e), J. Constant (6-1, 85e), L. Gallo (7-1, 88e).

Entré au jeu à la 55e, Luca Gallo a réussi un joli quadruplé pour sceller la victoire des siens. "On a dominé du début à la fin et même si les Spadois ont essayé de joueur au foot, ils ont baissé les bras après le 3-0" , souligne l’entraîneur de l’Amblève, Werner Zeimers. Son compère spadois était déçu des siens. "30 pourcent des joueurs avaient oublié leur cerveau et 30% leur motivation. Le reste s’est battu comme il a pu", résume Jack Depreitère pour Spa B.

Honsfeld B 1 – Jalhay B 1

Buts: M. Colinet (0-1, 16e), J. Schroeder (1-1, 70e).

"Je ne suis pas satisfait de la manière dont on a joué" , peste Raymond Heiners. Le coach de Hosfeld n’a pas vu un beau match tout court en première mi-temps. " Après le repos, on a été plus agressifs, on a mieux joué et on aurait pu marquer le 2e." François Mister, lui, était content de la première mi-temps de Jalhay B, moins de la deuxième. Et encore moins de l’arbitrage "qui n’a sanctionné que d’un seul côté."

Bellevaux 2 – Lontzen B 2

Buts: P. Dierinck (1-0, 8e), L. Schmets (1-1, 12e), F. Emonts-Gast (1-2, 80e), M. Monville sur pen. (2-2, 85e).

Un partage au goût d‘une défaite pour Bellevaux qui réalise une mauvaise opération. "C’était le match où il ne fallait pas perdre de plumes, regrette Raphaël Solheid. Mais tout reste possible" , termine le mentor de Bellevaux sur une note optimiste. Marco Krickel, lui, était fier de Lontzen B. "On a réagi par rapport à la semaine passée et on a mérité ce point. On va jouer chaque match à 100% et ne fera des cadeaux à personne."

Bullange 3 – Stavelot B 1

Buts: J. Brück (1-0, 40e), D. Machu sur pen. (1-1, 75e), B. Roeder (2-1 et 3-1, 85e et 90e).

Bullange se devait de l’emporter et les hommes de Raphaël Lognoul l’ont fait en toute fin de match. "Sur un terrain sautillant, c’était difficile de poser le jeu mais l’important, ce sont les trois points. Si on gagne jeudi, on revient à hauteur d’Eupen B." Michaël Ziant (Stavelot B), de son côté, était frustré. "On méritait un point mais je retiens qu’on a vu un match correct et positif."