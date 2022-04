But: M. Henrard (0-1, 66e)

"Nous avons essayé mais le 3-3 concédé contre Saint-Vith avait fait des dégâts du côté de notre moral , expliquait Steve Paquay, le technicien de Butgenbach. Nous avons manqué de peps, le ressort est cassé."

"C’était une de nos plus belles prestations cette saison , se réjouissait Sylvain Henrard, le coach xhoffurlain. Nous aurions même pu mener rapidement 0-2 avec plus d’efficacité. Tous les joueurs, réservistes y compris, ont répondu présents."

Rechain B 2 – Saint-Vith 4

Buts: Reinartz (0-1, 27e), Varela (1-1, 30e), Rogister sur pen. (1-2, 38e), Nito (1-3, 57e), Menga (2-3, 59e), Nihaoua (2-4, 75e)

"Sur notre petit terrain bosselé, nous avons fait un match très correct , se réjouissait MarcAnsion, le mentor rechaintois. En réduisant les espaces, on a posé des problèmes à Saint-Vith."

"Nous récoltons les trois points, il n’y a eu aucun blessé, c’était l’objectif de ce dimanche" , notait Thierry Polis, le tacticien saint-vithois.

Andrimont 3 – Elsenborn 0

Buts: Azzouzi (1-0, 32e), Bousetta (2-0, 73e et 3-0, 87e)

"C’était un match assez fermé, nous avons eu des diffultés pour mettre du rythme face à une équipe qui jouait très bas , racontait Manu Ruiz Marin, l’entraîneur andrimontois. Azzouzi a bien suivi un coup-franc relâché, nous avions fait le plus dur en ouvrant la marque."

"Mon gardien est en faute sur le 1-0 , avouait Michaël Weynand, le T1 d’Elsenborn. Nous sommes restés très bas, on misait sur le dernier quart d’heure mais le 2-0 est tombé suite à une belle frappe des 30 mètres."

Cornesse 2 – Faymonville 1

Buts: Doucene (0-1, 2e), Lejoly (1-1, 3e), Sabel (2-1, 59e)

Carte rouge à Faymonville: Paquay (73e, 2 cj.)

"On n’a pas fait un grand match mais nous n’avons rien laissé à Faymonville , résumait François Ledoyen, le T1 cornésien par intérim. On a gagné et nous sommes proches du tour final, Spa est la dernière épine dans notre chaussette."

Du côté de Jean-Claude Sonnet, l’entraîneur du Turkania, on évoquait "un dimanche à oublier" .

Spa 4 – Goé 2

Buts: Masson (1-0, 5e), Schmitz (2-0, 8e), Heggen (2-1, 16), Jacquemin (3-1, 17e), Blanchy csc (4-1, 45e), Heggen (4-2, 81e)

"C’est une victoire méritée, il y avait beaucoup plus d’envie de notre côté , notait Amaury Fyon, l’attaquant spadois. On va jouer à fond les deux derniers matches et nous verrons bien si nous pouvons aller chercher la dernière tranche."

"C’était rapidement 2-0, nous étions toujours dans les vestiaires , pestait Ludo Lambert, le coach goétois. Notre jeu offensif n’était pas mauvais, on a eu des occasions mais défensivement et dans les duels, ce n’était pas bon du tout."

RCS Verviers B 3 – Ent. Pepine 5

Buts: Chikh (1-0, 23e), Gonay (1-1, 29e), Ly (1-2, 37e), Guenfoudi (2-2, 44e), Y. Abukar Musse (3-2, 57e), Gonay (3-3, 61e), Ju. Diefels (3-4, 77e), Gonay (3-5, 83e)

"Nous sommes dans le bon, on a encore fait un bon match pendant une heure de jeu puis c’est devenu plus compliqué car nous n’étions que onze , expliquait Patrick Klinkenberg, le T1 verviétois. C’est à la fois frustrant et rassurant pour l’avenir."

"Les gamins de Verviers m’ont impressionné , avouait Anthony Horenbach, le coach pepin. Je me suis énervé durant la pause et j’ai vu une belle réaction même si nos adversaires ont mené 3-2. On peut oublier le tour final mais on prend la 6eplace."

EN BREF

Jalhay et Lontzen au repos

Les Jalhaytois et les Lontzenois avaient avancé leur rencontre, ils ne jouaient pas ce dimanche.

C ornesse sans son coach

Ce week-end, l’entraîneur de Cornesse, Jonathan Félix, participait à son enterrement de vie de jeune homme. Une surprise pour lui mais pas pour son équipe qui était dirigée par François Ledoyen ce dimanche face à Faymonville.