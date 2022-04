Buts: Van De Sande (1-0, 26e), Kirchens (2-0, 49e), Trillet (3-0, 73e)

"Après cinq défaites, cette victoire fait du bien. Pour moi, elle est méritée même si le tournant du match est le penalty raté par Battice à la 35e" , estime le mentor rechtois Jérôme Stark. "C’est vrai qu’on peut faire 1-1 mais, plus que le penalty, le tournant du match est le fait de ne pas avoir pris l’avance alors qu’on en a eu l’occasion" , avance pour sa part le T1 batticien Steve Doll.

Amblève 1 – La Calamine B 3

Buts: Aksu (1-0, 10), Lemaire (1-1, 49), Kalamandua (1-2, 56), Aksu (1-3

"C’est un coup d’arrêt après une très belle série sans défaite. Il y a beaucoup de frustration car on n’a pas été présent alors qu’on connaissait notre position dans la 3etranche" , note le coach amelois Robin Demarteau.

"Avec ce succès, on s’est mis toutes les cartes en main pour le maintien. Les gars ont fait le travail dans l’action, l’envie et le sacrifice" , se réjouit le technicien visiteur Michel Damoiseau.

Hautes Fagnes 3 – Franchimont 0

Buts: Hendrick (1-0, 50e), Vronen (2-0, 58e), S. Henon (3-0, 89e)

"On a encore besoin d’un petit point mais on vient de faire un grand pas vers le maintien", se félicite le coach fagnard Tommy Chirugarhula. "Il nous a fallu 20 minutes pour entrer dans la partie puis on a pris le dessus en 2emi-temps." " C’était insuffisant dans le chef de tout le monde. Je veux tenir notre rôle d’arbitre jusqu’au bout par respect pour nos adversaires, le club, les supporters et les joueurs. Pourtant, après le 1-0, on n’a jamais eu de réaction" , regrette le mentor des 600 Olivier Laffineur.

Herve 0 – Waimes 0

"J’ai vu une équipe de Waimes plus agressive sur le ballon" , analyse le technicien hervien Ben Joly. "Le jeu s’est surtout déroulé en milieu du terrain et il n’y a pas eu beaucoup d’occasions des deux côtés." "Le nul est logique" , enchaîne son homologue Vincent Lejeune. "On a une très belle occasion avant la pause et eux touchent la latte. Si on est un peu plus gourmand, on peut prendre les 3 points."

Heusy 0 – FC Eupen 3

Buts: Meyer (0-1, 28e), Krafft (0-2, 32e; 0-3, 60e)

"Quand tu joues la meilleure équipe de la série avec seulement 11 joueurs, c’est impossible. Cette formation n’a rien à faire en 2C et je me réjouis de voir leurs résultats en P1" , lâche le tacticien heusytois Jessy Dionisio.

"Je pense qu’on fait un beau petit pas vers le titre même s’il reste trois matches à jouer. Le score aurait pu être plus sévère mais on ne va pas chercher la petite bête" , rigole le T1 eupenois Patrick Kriescher.

Honsfeld 1 – Walhorn 4

Buts: Meessen (0-1, 37e; 0-2 sur pen, 65e), Lejeune (0-3, 71e), Jacquemotte (0-4, 75e), C. Jost (1-4, 79e)

"J’avais mis l’accent sur la mentalité à avoir et à part mon capitaine Lancohr, ils sont tous passés à côté. C’est inexplicable et je suis très déçu" , peste le mentor d’Honsfeld Pascal Jost.

"Cette fois, on a joué nonante minutes et le résultat est là. Même si on risque fort de descendre, on va jouer cette fin de saison à fond" , prévient son vis-à-vis Sacha Kauth.

Stavelot 0 – Emmels 0

"On s’était déplacé pour ce point et on a fait ce qu’il fallait pour l’obtenir. J’avais installé trois murs et ils ont tenu. Il faut aussi dire que mon gardien a sorti quelques ballons" , se félicite le T1 d’Emmels Éric Richter. "On n’a pas été bon mais on doit gagner ce match. Ils ont une occasion alors qu’on en a au moins cinq. Je tiens à féliciter Trois-Ponts pour son titre de champion" , glisse le technicien stavelotain Julien Godard.

En bref

Finck bientôt de retour

Écarté des pelouses (fissure dans le pied) depuis de longues semaines, le portier rechtois Thomas Finck s’est réentraîné et devrait signer de retour la semaine prochaine à Herve.

Lebeau et Limbourg présents sur le banc

Pierre Lebeau était remis de son élongation et est monté au jeu à la 56e. À nouveau disponible, Maxime Limbourg était également sur le banc et a joué le dernier quart d’heure.