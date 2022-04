Buts: Schwontzen (1-0, 50e), Faye (1-1, 60e).

"Je suis inquiet de ce que j’ai vu aujourd’hui. Je ne sais pas si c’est la fatigue d’avoir enchaîné trois matchs en une semaine ou si c’était de la suffisance. Je suis vraiment en colère sur ce que j’ai vu aujourd’hui" , tance le gardien-entraîneur hombourgeois Xavier Stassen.

Warsage 2 – Espoir Minerois 1

Buts: Sluysmans (1-0, 36e), J. Thomsin sur pen (1-1, 48e), Pelsser sur pen (2-1, 69e).

"Une victoire méritée. Je vois depuis quelques semaines un Warsage qui monte en puissance. On a fait le travail et on se replace dans la course au titre" , se réjouit le tacticien wasargien Michel Remacle. Dans l’autre camp, son confrère minerois Gino Piol reconnaissait que "Warsage mérite sa victoire, même si ses buts sont chanceux."

Aubel B 3 – Tilff 3

Buts: Tricha (1-0, 4e), Hernandez (1-1, 8e), Y. Ziani (1-2, 63e), Pesser (2-2, 64e), El Farsi (2-3, 89e), Pesser sur pen (3-3, 90e+3).

"Je suis évidemment satisfait de prendre un point face à un des ténors de la série, mais on n’est pas encore mathématiquement sauvé" , souffle le joueur-entraîneur aubelois David Malta.

Trooz 2 – RCS Verviers 1

Buts: Mottoulle (1-0, 16e), Ayvazoglu (1-1, 56e), Fuentes (2-1, 90e).

Cartes rouges au RCS Verviers: Jérosme (74e2 c. j.), Dreezen (89e2 c. j.), Onder (90e+1 directe).

"On mange notre pain noir. C’est le foot. Je n’ai rien à reprocher à mes garçons. Nous devons attendre que la roue tourne" , soupire le T1 des Béliers Toni Castagna.

Et. Dalhem 2 – FC 3 Frontières 2

Buts: Sangiovanni (0-1, 12e), Belle (0-2, 52e), De Jaeger (1-2, 61e), Lejeune (73e, 2-2, 75e).

Cartes rouges au FC 3F: Nicolaije (73e2 c. j.), Burdziak coach (64e2 c. j.).

"On rate vraiment le coche. On a les occasions pour tuer la rencontre avant que l’arbitre ne s’en mêle en distribuant des cartes un peu n’importe comment" , râle le T1 frontalier Fabrice Burdziak.

Saive 0 – Olne 1

But: Simonis (0-1, 36e).

"Nous réalisons une très belle première période. Nous avons également très bien défendu en seconde" , souligne le mentor olnois Boris Lambert.