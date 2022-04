Ni le résultat ni la manière pour le FCLiège

Arbitre: M. Clerckx.

Cartes jaunes: Renson, D’Ostilio, Rodes, Bustin.

Buts: Corstjens (1-0, 45e+1 ), Mombongo (2-0, 46e), Perbet (2-1, 58e), Gueroui (3-1, 79e), Arenate csc (3-2, 90e+3).

PATRO: Belin, Vandergeeten, Corstjens, Renson, Kenne (78e Brouwers), Gueroui, Terwingen, Bamona (90e+4 Baysal), Bounou, Arenate, Mombongo (86e Naudts).

LIÈGE: Debaty, D’Ostilio, Bustin, Lambot, Nyssen (90e Van den Ackerveken), Reuten (46e Bruggeman), Rodes, Prudhomme (57e Mouhli), Mouchamps (90e Cavelier), Lallemand, Perbet.

La réaction liégeoise, trop tardive, n’a pas suffi. Liège a encore coincé en déplacement. Le RFC Liège est malheureusement rentré bredouille de Maasmechelen. Plus largement, le matricule 4 perdu cinq de ses sept déplacements au second tour! C’était évidemment le scénario à éviter pour garder la main dans cette course folle vers les play-offs, sachant que l’affaire Dender n’est pas clôturée.

"J’ai vu trop de nonchalance par moments, avec des pertes de balle inhabituelles, regrettait Gaëtan Englebert. N ous avons laissé au Patro l’occasion de montrer qu’il était plus agressif que nous pendant une bonne partie du match." Un coach liégeois déçu à la fois du résultat et de la manière.