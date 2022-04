Cartes jaunes: Lonneux, Bemelmans; Damsin.

Buts: Dumoulin csc (0-1, 18e), Palleschi (1-1, 68e).

MELEN: Piron, Memeti, Lambrechts, Leroy, Franchimont, Gonera, Dumoulin (46ePalleschi), Henke (59eLonneux), Haydan (46eBemelmans), Crisigiovanni, Scheffer.

FIZE: Firquet, Babitz, Mignon (48eM.Renson), Reuter, Wagemans, Eyckmans, Ledure, Denruyter, Gallina (68eGrommen), Rovny (27eDamsin), Licour.

Face à une équipe de Fize déforcée, Melen pouvait faire une opération en or dans la course au tour final et cela se sentait dans la détermination affichée par les hommes de Pascal Collin.Pourtant, ils encaissaient les premiers lorsque le malheureux Dumoulin trompait bien involotairement de la tête son propre gardien sur une phase arrêtée. "Malgré cela, on n’aurait pas dû être battus à la mi-temps" estimait le technicien en faisant référence à deux grosses opportunités manquées par Scheffer. Les très bonnes montées au jeu de Bemelmans, Lonneux et Palleschi conjuguées aux blessures de Rovny et Mignon, deux pions majeurs fizois, permettaient aux Melinois de vraiment prendre le dessus au retour des vestiaires.

Très remuant, Palleschi se créait plusieurs belles possibilités et finissait par trouver le chemin des filets pour rétablir un score de parité à vingt minutes du terme. Melen continuait alors de pousser.Fize souffrait, mais Fize tenait finalement jusqu’au bout. "On a vraiment été consistants dans cette deuxième mi-temps, il y a de quoi nourrir des regrets" pointait encore Collin. "Je trouve personnellement qu’on a surclassé Fize à tous les niveaux". Quand on sait que Melen se déplacera dimanche prochain à Elsaute (deuxièmedu classement) avant de recevoir le champion calaminois lors de l’ultime journée de championnat, on se dit en tout cas qu’il a probablement perdu gros ce dimanche dans la course au tour final…