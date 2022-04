Buts: Cascio (1-0, 27e), Musset Quintais (2-0, 33e), Bonemme (3-0, 57e)

Trop souvent décevant cette saison (le président Guy Thiry l’a confirmé dans son commentaire en direct pour le site du club), Visé a su conclure sa saison à domicile avec sérieux, application et efficacité. "C’est vrai qu’il y a eu cette occasion immanquable offerte à notre adversaire en début de 2e mi-temps, mais les gars ont fait ce qu’ils devaient faire" , analysait Bernard Smeets, promu T1 en raison de la suspension de José Riga, présent en tribunes comme Marc Wilmots. "On a fait le job et terminé en beauté à domicile" , notait encore le T2 habituel. Reste un dernier devoir à Dessel et la préparation de la saison prochaine. Thomas Englebert (Heist, ex-Visé) sera très probablement de retour. Suivi par Maxime Mignon, le gardien de Seraing en fin de contrat dont on dit chaque été qu’il sera Mosan?