"Ce titre a une saveur toute particulière. C’est mon premier sacre en tant que coach et puis, nous avons mis trois années à le construire avec la situation sanitaire qui nous a stoppés dans notre progression. Je suis très ému d’avoir atteint l’objectif qu’on s’était fixé, c’est la victoire de tout un club. Ce n’est pas la victoire d’un coach ou celle d’un joueur en particulier mais c’est un grand puzzle à façonner. Tout le monde est à mettre à l’honneur, que ce soit le président, le staff, les joueurs et aussi les bénévoles. Mais surtout, les premières personnes à qui je pense, c’est ma famille. Mon épouse, plus particulièrement, est extraordinaire tant elle est conciliante et je la remercie de rendre tout cela possible" avoue-t-il avec émotion.

«Un stress permanent»

Malgré sa véritable armada, l’entraineur des Verts savait qu’il ne serait pas aisé de se défaire de la concurrence. Finalement, les Frontaliers ont effectué le travail et ont dominé la P1 de la tête et des épaules.Ils n’ont pas quitté la première position du classement une seule journée: une sacrée prouesse! "On nous pointait comme favori dès l’entame de la saison et nous avons assumé notre statut en affichant clairement nos objectifs dès le début. Nous avons presté en toute humilité mais on ne voulait pas se voiler la face et on se devait de jouer les premiers rôles. La Calamine retrouve ses lettres de noblesse et va grimper en nationale, c’est là qu’elle doit évoluer" dit-il avant de faire part de ses doutes et son stress auxquels il a été confronté durant cet exercice.

Grosse fiesta à Sprimont B, puis à LaCalamine. ©EDA JR Marot

"Maintenant que c’est dans la poche, je suis soulagé car c’est un stress permanent. Nous avons fait face à une période plus creuse au mois de mars mais j’avais confiance en mes gars. Cela dit, tant que ce n’était pas acté, il n’y avait rien de fait. Nous étions dans une position confortable mais il ne fallait pas se relâcher pour autant. La pression va enfin faire place à la fête" ponctue Alex Digregorio, heureux.

Toute la joie du joueur-entraîneur Alex Digregorio (16). ©EDA JR Marot

Le match: La Calamine a vite tué le suspense

Sprimont B 0 – La Calamine 3

Arbitre: M. Addai

Cartes jaunes: Aritz, Bultot, Hossay, Remacle.

Buts: Hubert (0-1, 4e), Bultot (0-2, 21e), Hubert (0-3, 78e)

SPRIMONT B: Peharpre, Rasquin, Marion (64 Sutera), Fall, Daenen (66 Nelissen), Bah, Camara (66 Barrie), Cugnon, D. Keysers, Ipanga, Choupo.

LA CALAMINE: Joiris, Gerrekens (84 Krhlanko), Aritz, Seewald, Volont, Yildiz, Hossay, Hubert (87 Lufuankenda), Remacle, Kudura (85 Legenvre), Bultot.

Pour ne dépendre que d’elle-même, La Calamine devait "simplement" l’emporter sur le terrain de Banneux (la rencontre avait été inversée). Après 21 minutes, la messe semblait déjà dite. Quentin Hubert puis Tom Bultot – d’une reprise de volée en pleine lucarne – avaient mis Kelmis sur orbite. Sprimont B, toujours en lutte pour son maintien, donnait le change. Mais les visiteurs ne voulaient clairement pas laisser passer cette 2echance de fêter le titre.

Quentin Hubert dans tous les bons coups face à Sprimont B. ©EDA JR Marot

Et tant pis si c’était à l’extérieur. Quentin Hubert, encore lui, tuait définitivement le suspense à 12 minutes du terme. La Calamine pouvait donc fêter son retour en nationale. "Les qualités athlétiques et offensives de La Calamine ont fait la différence, estimait Patrick Fabère, le coach sprimontois. Sur l’ensemble de sa saison, La Calamine fait un beau champion."

Réaction: Nicolas Gerrekens

NicolasGerrekens. ©EDA JR Marot

"Après nos défaites du mois de mars, on a un peu douté. Mais on avait de l’avance et on n’a rien lâché. On avait annoncé dès le départ qu’on visait le titre, c’est donc un accomplissement. Après avoir fait toutes mes classes à Plombières et une année à Elsaute durant laquelle j’ai été blessé, ça fait 5 ans que je suis à La Calamine. J’avais déjà joué quelques matches lors de la dernière saison en D3, mais c’est une fierté pour moi de réellement rejoindre la nationale. On va rejoindre La Calamine en car avec nos supporters, mais je pense que la vraie grosse fête ce sera chez nous la semaine prochaine."

Réaction: JordanRemacle

Jordan Remacle et son coach Alex Digregorio. ©EDA JR Marot

"J’étais redescendu en première provinciale en affichant clairement mes ambitions de remporter le championnat et remonter en D3 avec La Calamine. C’était une décision réfléchie et avec ce groupe-là, je savais que c’était possible. On a perdu des points, on a douté, mais on ne voulait pas être les dindons de la farce donc on s’est ressaisi. Maintenant, il faut être clair, on ne monte pas en nationale pour y faire de la figuration. On s’est bien renforcé et la structure mise en place au club va permettre à tout le monde de progresser au sein de cette D3 ACFF.

ENBREF

Vidéo

C’était la der de Benoît Hossay, qui s’est livré ici (article) et ci-dessous en vidéo

Un grand absent

Le président calaminois, Vincent Hubert, n’était pas présent au match à Sprimont B car il était retenu à l’étranger pour le travail.

Et de 13!

Après avoir encaissé quatre buts contre Fize la semaine dernière, Amaury Joiris le gardien calaminois, s’est bien repris et a signé ce dimanche sa 13e clean sheet de la saison en 28 matchs.

Avec un car

Malgré son absence, le président avait affrété un car pour les joueurs et supporters voulant se rendre à Sprimont et ainsi éviter de reprendre le volant en cas de fête du titre. Ils étaient 57 à avoir répondu à l’initiative.

Rendez-vous le 8 mai

Si le comité de Kelmis offre deux fûts ce soir dans leur buvette pour fêter le sacre des Verts, la "grande" fête aura lieu le dimanche 8 mai au stade Prince Philippe. Le second objectif est de sauver l’équipe B en P2 qui jouera sa survie lors des deux dernières rencontres et notamment le 8 mai à domicile, contre Emmels.