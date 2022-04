HENRI-CHAPELLE: Vronen 3, Viellevoye 14, Henkens 2, Delhaes R. 18, Laboureur 4, Lahaye 19, Tandler 8, Lekeu 2, Delhaes A. 1, Remacle 14, Manguette 6.

RBC PEPINSTER B: Jennès S. 18, Lecomte 12, Sanzone 10, Wergifosse 7, Lejeune 5, Jennès J. 11, Thélen 12.

Peu après 20 heures samedi soir, le nombreux public capellois envahissait le terrain pour faire la fête avec son équipe fanion qui s’assurait du titre et d’une montée en P1. "Ce n’était pourtant pas l’objectif au départ" , précise l’entraîneur Fred Ledain. "Après deux années perdues à cause du Covid et sachant qu’ils ne disputeraient plus encore de nombreuses saisons, mes joueurs voulaient avant tout prendre du plaisir et savourer chaque moment. C’est mission accomplie avec en plus le titre comme cerise sur le gâteau."

Avec un timing idéal puisque c’est à domicile dans un derby face à Pepinster B que le titre et la montée en P1 ont été officialisés. Et face à une salle comble, la fête battant son plein jusque tard dans la nuit. "J’ai pour ma part quitté à deux heures du matin" , rapporte Fred Ledain. "Pour ensuite passer une nuit horrible tant je souffrais au niveau de la voûte plantaire. En sautant avec mes gars à la fin du match, j’ai dû m’occasionner une déchirure. J’ai en tout cas passé la matinée de ce dimanche aux urgences et je suis en attente des résultats."

Presque tous moustachus

Pour la circonstance, à l’initiative de Tandler, tous les Capellois s’étaient laissés pousser une moustache du plus bel effet. Sauf Remacle qui a eu du mal à arriver au résultat souhaité faute d’une pilosité suffisante, il s’était dès lors mis la boule à zéro.

Le groupe sera reconduit au complet la saison prochaine, Perin (Aubel B) et Thélen (Pepinster B) viendront s’y ajouter. Il reste deux déplacements à Jupille B et Aywaille.

Puis une rencontre honorifique face au champion de l’autre série (Cointe B ou Alleur B) le 18 mai dans la salle de Comblain. "Le match à 500 € comme on l’appelle!" , explique Fred Ledain. "Initialement prévu le 21 mai alors que sept de mes joueurs ont réservé un gîte pour passer le week-end ensemble, nous avons été menacés d’un forfait de 500 € si nous ne le disputions pas. On est finalement parvenu à trouver une autre date, en semaine donc."