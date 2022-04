Fin de carrière sur le titre deLa Calamine pour Benoît Hossay, à l’interview vidéo: «Merci à tous ceux que j’ai côtoyés»

Terminer sa carrière sur un titre, difficile de faire mieux pour un sportif. C’est le cas du capitaine calaminois Benoît Hossay qui, à 40 ans, clôt un chapitre de 22 saisons en équipe première.

"J’ai la chance de le connaître et j’ai la chance qu’il ait été mon capitaine. On ne peut pas rêver mieux" , disait Alex Digregorio assez ému.

Ému, Benoît l’était aussi. Après 10 ans à Tongres (en étant en partie sous contrat à Genk et à St-Trond), 1 an à Mouland, 5 ans à Waremme, 3 saisons à Visé et un dernier triptyque à Kelmis, il était temps pour le milieu de terrain de tirer sa révérence. "C’est une longue page de ma vie qui se tourne. Le faire sur un titre, c’est un sentiment incroyable. On avait tous à cœur d’amener le bâteau calaminois à bon port. On a tous fait des sacrifices pour y arriver."

Désormais, Benoît pourra passer plus de temps avec sa famille. "Cela reste une carrière amateur, mais ça fait quand même un paquet de soirées. À 40 ans, c’est la bonne tape pour arrêter. C’est fini et bien fini. Cela fait longtemps que je l’ai annoncé. Ceux qui me connaissent savent que je vais rester actif, mais sans contraintes programmées. Je vais donc me diriger vers les trails, les marathons."

Dernier "devoir", inscrire un but, comme il le fait lors de chaque saison. "Je serai suspendu la semaine prochaine, il me restera donc le match à Melen, dans mon jardin. Je demanderai pour tirer les coups-francs" , souriait le Fléronnais.