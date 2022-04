Évolution du score: 10e: 13-22, 20e: 31-42 (18-20), 30e: 63-64 (32-22), 40e: 75-77 (12-13).

RBC PEPINSTER: Halkin 5, Pirson 23, Roosen 3, Maucourant 4, Julémont 2, Delsaute 18, Deblond 2, Nyssen 0, Hanus 4, Maréchal 13.

"On est derrière tout le match mais on revient et on passe devant dans le 4equart" , relate le coach Pascal Horrion dont les couleurs devaient finalement s’incliner pour cette "der" à domicile. À la sortie d’un temps mort, Pepinster a pourtant encore eu une dernière possession à 13 secondes du terme sans pouvoir exploiter celle-ci favorablement. Delsaute était à la base d’une tentative compliquée qui échouait. "Neuvième match où nous sommes battus en ayant mené à la 38e" , peste le T1 pepin. "Bon match de Pirson auteur de 23 points et de Delsaute, 18 points et une manne de rebonds. Nyssen et Julémont ont joué mais ils ne sont pas encore à 100% du tout."

Il reste à présent aux Pepins deux déplacements à Aarschot et Neufchâteau pour en finir avec cette saison bien terne…