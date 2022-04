Carte jaune : Fassin.

Buts : Crosset (0-1, 5e), Petitpré (1-1, 10e), Corman (1-2, 17e), Pizzinato (2-2, 26e), Crosset (2-3, 68e) Derenne sur pen. (3-3, 77e), Dirix (3-4, 87e).

JEHAY : Fauchet, Pizzinato, Destexhe, Vanhove, Thiry, Rizzo, Volont (60eMazzara), Streel (73eThirion), Derenne (87eLeroux), Petitpré (83eDols), Crupi.

ELSAUTE : François, D’Affnay, Deville, Piparo, Counet, Fassin, Williot, Colson (46e Dirix), Lefort (60eTossings), Corman, Crosset (70eDohogne).

"Si nous voulons ambitionner quelque chose lors du tour final, nous ne pouvons pas prester de cette façon. Je suis clairement déçu de ce que j’ai vu aujourd’hui" pestait Boris Dome après le court succès à Jehay, 3-4, face à une équipe condamnée à la relégation. "Nous devions avoir de l’humilité car l’équipe pensait que paraître, face à une équipe comme Jehay qui descend, était suffisant. Nous avons clairement vu que ce n’était pas le cas."

Après seulement cinq minutes, Adrien Crosset, seul dans le rectangle, inscrit un goal de la tête mais Jehay, qui n’a plus rien à perdre et joue de façon décomplexée et reviendra à chaque fois au score.Et tant pis si Corman et Crosset (à nouveau) pensaient avoir fait le plus dur avec leurs buts.

À 3-3, et alors que Jehay pensait pouvoir empocher un point, l’Elsautois Pierre Dirix inscrit le goal victorieux pour Elsaute à la 87e. Un 3-4 qui assure l’essentiel, mais la manière n’y était pas, vous l’aurez compris.