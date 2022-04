Surprise du côté d’Elsaute B où on a appris samedi qu’on ne jouerait pas le lendemain. "Bressoux avait apparement énormément d’absentsce week-end", explique le T1 elsautois Didier Schmitz qui fait, sans jouer, une excellente opération puisque la JSLiège a perdu à Richelle B.Résultat: l’EJFléron (62), la JSLiège (61) et Elsaute B (61) se tiennent désormais en un petit point à deux rencontres de la fin du championnat! Quand on sait qu’un JS Liège – EJFléron est en plus programmé lors de l’ultime journée…

Welkenraedt 1– Hermée 1

Buts: A.Thys sur pen. (0-1, 14e), Plom sur pen.(1-1, 73e)

On joue depuis 10 minutes de jeu lorsque l’ailier welkenraedtois Plom manque un penalty. "C’est clair que si on le met, on voit peut-être un autre match" analyse l’entraîneur des Bleu et Noir Greg Degotte. "Ils marquent dans la foulée et prennent l’ascendant en première mi-temps. Heureusement, on est bien mieux après la pause et Plom convertit son second penalty pour égaliser.Le partage est donc assez logique dans l’ensemble." Au coude à coude au classement avec son adversaire du jour, Welkenraedt devra lutter jusqu’à l’ultime journée pour valider sa participation au tour final.

Baelen 1 – Croatia Wandre 2

Buts: Agovic (0-1, 24e), Loneux (1-1, 33e), Agovic (1-2, 67e)

Il n’y aura pas eu de miracle pour Baelen. "Contre un adversaire plus fort, notre défaite est logique même si nous ne sommes pas passés loin du hold up en fin de partie" estime le coach Christophe Sangiovanni. Cette défaite conjuguée à la victoire de Warsage B condamne inexorablement les Rouge et Noir aux barrages pour la descente qu’ils disputeront en mai face aux 14eclassés des trois autres séries de P3.