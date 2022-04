Cartes jaunes: Gilain, Fastrez, Lizen, Teruel.

But: Demarteau (0-1, 83e).

ONHAYE: De Vriendt, Leclef, Defresne, Granville, Lizen (89eDavrichov), Delplank, Fastrez (85eGuiot), Gall, Gilain, Lambert, Lorenzon.

DISON: Rico-Garcia, Courail, Winandts, Dessaucy, Clerbois, Teruel, Vandebon (77eLeers), Reuter (63eMerola), Demarteau (90eManchigov), Said (85eLa Delfa), Legros.

Dison a assuré l’essentiel en s’imposant dans les ultimes minutes grâce à un but de Julian Demarteau à la 83e, sur le synthétique d’Onhaye ce dimanche. Et conserve surtout son sort entre les mains avant l’ultime journée de championnat (contre Gouvy) qui désignera le champion entre Dison et Rochefort.

Le titre aurait pourtant pu être déjà fêté ce dimanche, puisque Rochefort était dans un premier temps mené (1-0) à Wanze/Bas-Oha, avant de finalement renverser la vapeur (2-3) et s’imposer. Du coup, à nonante minutes de la fin de la compétition, Dison conserve trois points d’avance sur Rochefort. "Personnellement, je ne voulais pas être au courant du score de l’autre rencontre en direct. Je me suis juste renseigné une fois qu’on a mené" , relate après coup le coach des Stadistes, Jean-Sébastien Legros, tout heureux d’avoir acquis l’essentiel, même sur le plus petit écart. "On a réalisé une superbe première mi-temps (Ndlr: Guillaume Legros s’est procuré trois grosses occasions). Ensuite, on avait le cul assis entre deux chaises tout en sachant qu’on devait au minimum assurer un point."

En face, Onhaye a tout de même touché la transversale (35e) et un poteau (87e) mais sans vraiment mériter mieux qu’une défaite pour autant.

Tout se décidera donc lors de l’ultime journée pour le Stade Disonais, qui recevra Gouvy. Dans le même temps, Rochefort accueillera… Onhaye. "Aujourd’hui, on peut se réjouir de notre victoire et la savourer. Mais on va vite se remettre au travail pour aller chercher ce titre. On a la chance d’avoir un président (Ndlr: Jean-Claude Bodson) qui me fait totalement confiance et me donne carte blanche, on essaye de lui rendre au mieux et j’espère qu’on pourra couronner notre travail dimanche prochain contre Gouvy" , conclut Jean-Sébastien Legros.