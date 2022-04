Carte jaune: Foguenne.

Buts: Marlet (1-0, 29e), Matafadi (1-1, 76e), Binet (2-1, 90e+3).

RECHAIN: Perazzelli, Roche, Marlet, Ben Sellam, Hofmann, Gerits, Ernst, Bidouaya, Barry, Binet, Machiroux.

BEAUFAYS: Courtois, Bosson, Nana Feuzeu, Carvalho (73eMatafadi), Esposito (83eFoguenne), Turco, Vieira, Dallemagne, Doutreloup, Haleng (45eTemsamani), Lindemann.

Battu 5-0 à l’aller et assuré de descendre en P2, Rechain recevait Beaufays pour une revanche annoncée. Une rencontre qui débute bien pour Rechain qui manque de peu l’ouverture du score à la 14equand Cyril Binet place le ballon de peu à côté du but. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour que les gars des Tourelles ne débloquent le marquoir. Nicolas Marlet profite d’un mauvais dégagement défensif pour placer au fond et faire 1-0. Le premier acte se poursuit par un jeu haché de part et d’autre sur un terrain très sautillant qui empêche le jeu au sol. La mi-temps est sifflée sur ce score à l’avantage des Rouge et Bleu.

La seconde période voit Beaufays s’installer dans le camp adverse et multiplier les occasions. Il faut un très bon gardien local pour éviter l’égalisation. Mais ce pressing sera récompensé à la 76equand Édouard Matafadi, entré au jeu depuis 3 minutes, glisse le cuir dans les filets pour le 1-1. De son côté, Rechain fait le gros dos depuis la reprise et ne parvient plus à passer la moitié de terrain. Malgré cette prudence rechaintoise, Beaufays n’arrive pas à prendre l’avantage et galvaude. Contre toute attente, les visités passent devant dans les arrêts de jeu via Cyril Binet qui s’échappe de son camp balle au pied pour aller lobber Arnaud Courtois, le keeper de Beaufays. C’est 2-1 à la 93e, un résultat qui plonge les Belfagétains de Patrick Courtois dans l’anxiété de la relégation. " Cette victoire fait du bien moralement et prouve que la mentalité est bonne. Je ne vais pas dire qu’elle est méritée mais nous avons eu le petit brin de chance qui nous a manqué depuis le début de cette saison » conclut Lloyd Vanaubel le mentor rechaintois.