Carte rouge: Simon (64e, 2 CJ).

Cartes jaunes: Mostade; Chandelle, Karatas.

Buts: Hauteclair (1-0, 5e), Pousset (2-0, 57e), Zougar (3-0, 60e).

FAIMES: Houart L., Delbrassine, Bonnechère, Mostade (92eMassart), Eeke, Simon, Mailleux, Pousset (85eHouart Q.), Zougar, Bauduin (92eDengis), Hauteclair (89eJacques).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Chandelle, Gilis, Boreio, Dothée (80eCollignon), Raskin, Cornet, Karatas, Restiglian, Michel, Van Melsen (77eTournay).

Entre suspensions et blessures, Vincent Heins a éprouvé des difficultés à coucher quatorze noms sur la feuille de match. "Parmi les joueurs que j’ai alignés, il y a deux gardiens et trois garçons de P4" , confie le coach visiteur. Les locaux vont rapidement en profiter et prendre l’avantage. Eeke centre vers Hauteclair qui dévie de la tête au fond des filets (1-0). Après des essais de Bauduin et Delbrassine, Mailleux glisse à Pousset qui trompe Crespin (2-0). Quelques instants plus tard, le même Pousset passe à Zougar qui fixe son défenseur avant de crucifier le portier visiteur (3-0).