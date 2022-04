Buts: Boemer (0-1, 60e), Jacobs (0-2, 64e), Yousfi (1-2, 68eet 2-2, 86e).

PONTISSE: Thewis, Mentese, Sangare, Barry, Alonso, Diouf, Petit, Dongo, Nechat, Dolce, Yousfi.

WEYWERTZ: Vilz, Gross, Rauw, Reuter, Evens, Bungart, Heinen Mar., Boemer, Heinen Max. (81eWehr), Dardenne, Jacobs (81eDederichs).

On n’a pas assisté à du grand spectacle ce dimanche du côté de Pontisse pour le match entre la lanterne rouge et Weywertz, englué dans la lutte pour le maintien. Hormis une frappe lointaine de Boemer qui s’écrasait sur la latte, il ne se passait absolument rien en première mi-temps. Après les oranges, Weywertz revenait avec un peu plus de panache et ouvrait le score à l’heure de jeu par Boemer. Quelques minutes plus tard, Jacobs doublait la mise. Weywertz était sur le velours, d’autant que Pontisse n’alignait que onze joueurs sur la feuille de match.

L’improbable s’est pourtant produit et les locaux ont trouvé les ressources nécessaires pour réduire le score d’abord, et égaliser à quelques minutes de la fin du match ensuite, à chaque fois par Yousfi. Benjamin De Vuyst, le mentor des Jaune et Noir, était bien évidemment déçu au coup de sifflet final. "On vient jouer chez la lanterne rouge, on pense que ça va aller tout seul et on commence à faire un peu n’importe quoi sur le terrain sans jouer en bloc. En première mi-temps, tout était mauvais. En deuxième mi-temps, on a relativement bien commencé et on marque d’ailleurs nos deux buts pendant nos vingt-cinq bonnes minutes de jeu. On commet une erreur d’attention sur le premier goal encaissé puis on a complètement paniqué et on leur a laissé l’opportunité de revenir."

Au final, les Germanophones font une très mauvaise opération au classement général. "Le point pris aujourd’hui équivaut à une défaite" , concluait Benjamin De Vuyst. "Après une prestation pareille, et je m’inclus dans le lot, il est indécent de vouloir rester en première provinciale. Il nous faut maintenant aller chercher les six points qu’il reste à distribuer et espérer."