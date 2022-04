RBC AUBEL: Grooteclaes 6, Gorlé 16, Gerarts 12, Perin 32, Bousmanne 3, Liégeois G. 10, Liégeois B. 7.

RABC ENSIVAL: Walraff 2, Genet 13, Schoonbroodt 7, Demez 5, Buscicchio 14, Pitz 2, Beckers 7, Delsemme 13, Jacques 2.

Rien n’était acquis avant cette 25esortie d’Aubel dont l’objectif était de valider son ticket pour les play-off. Mais les planètes se sont, cette fois, alignées puisque les Herbagers se sont imposés dans le derby qui les opposait à Ensival en même temps qu’Ixelles perdait des plumes face à Neufchâteau. Avant la dernière journée de la phase classique qui verra Aubel se déplacer à Charleroi, la participation aux play-off est officialisée!

"On a fêté cela dignement, on est rentré tôt… ou tard je ne sais pas comment il faut dire" , plaisante Claude Ernotte, le coach d’Aubel, également mis à l’honneur lors de la soirée avec son équipe dame vainqueur de la Coupe de province. "Notre défense y est allée crescendo, mes gars ont bien respecté les consignes données par rapport aux qualités de l’adversaire."

Ensival n’a pu contenir Perin

Du côté ensivalois, c’est Kevin Desonay qui a pris en main le groupe suite à l’absence pour raison professionnelle de Christophe Hougardy. "On a fait jeu égal et tenu le choc pendant un quart-temps et demi" , analyse le coach ad interim "On rentre au vestiaire avec déjà dix points de retard. Avant un début de troisième quart assez catastrophique qui nous envoie directement à plus de vingt longueurs de nos hôtes. Aubel était plus physique, grosse pression défensive et une meilleure fluidité offensive chez nos adversaires. On n’a pas su contenir Perin. De notre côté, trop de temps d’attente entre chaque décision qui laissait la défense se replacer facilement. Mauvaise lecture pour pouvoir s’engouffrer dans les trous de la défense d’Aubel. On a eu quelques périodes de lucidité où tout fonctionnait bien mais trop courtes dans la durée et pas assez fréquemment. Un match à oublier…"