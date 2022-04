Cartes jaunes: Hungs et Nijhof.

Buts: Boulton (1-0, 46e), Binot (2-0, 62e), Pauporte (3-0, 68e).

AUBEL: Beckers, Remacle, Charef, Willem (80eWangermez), Spits, Rexhepi (39eCampo), Colling, Ernst, Smits (46ePauporte), Binot, Boulton (76eVan Hoof).

MALMUNDARIA: Hagemann, Cassoth, Hungs (70eDethier), Jacob, Courtois (45eKopp), Nijof, Le Bohec, Denis, Gollac, Oury (46eMasset), Kivrak.

Après deux 0-0 d’affilée, Aubel se devait de l’emporter pour garder sa place sur le podium. Tony Niro avait d’ailleurs insisté auprès de ses joueurs de l’importance de ce match mais ils ne semblaient pas l’avoir entendu au cours d’une première période sans rythme, avec seulement une double occasion de chaque côté. C’était d’abord Hungs qui avait mis à contribution Beckers sur coup franc puis avec une frappe puissante sur le coup de coin qui suivait (32e). Binot, joliment isolé par Rexhepi, lui répondait cinq minutes plus tard avec une double tentative que Haggeman parvenait à détourner. "On s’est fait endormir par les Malmédiens en première mi-temps et j’ai dû me fâcher à la pause , dévoile le mentor aubelois. Ce qu’on montrait était insuffisant et j’étais frustré car je sentais que nos adversaires étaient fatigués et qu’on pouvait faire la différence."

Message du coach qui passait ou concours de circonstances favorables? Toujours est-il qu’à peine le ballon remis en jeu, les Aubelois ouvraient le score via Anthony Boulton. Et tout devenait subitement plus facile. Les occasions se multipliaient pour les locaux et Thomas Binot, parti en profondeur, doublait la mise peu après l’heure de jeu. "Ce deuxième but nous a coupé bras et jambes" , regrette Selatine Deniz, dont l’équipe finissait par encaisser une troisième fois. Cette fois, c’est Pauporte qui faisait trembler les filets (68e). "Il était important pour nous d’éliminer un adversaire qui était toujours en lutte pour la troisième tranche et on l’a fait" , se félicite Tony Niro, content aussi de garder cette troisième place à deux journées de la fin.

Rexhepi, Courtois et Hungs blessés

Déjà fort déforcé, Malmundaria perdait deux nouveaux joueurs en cours de match. Courtois (côte cassée?) et Hungs (épaule) devaient quitter le jeu prématurément. "Avec Mathonet, Krings, Schreurs ou encore Jacob, ce sont autant de titulaires sur qui je ne peux pas compter. Et j’ai des nouveaux qui s’ajoutent" , regrette Selatine Deniz. Plus tôt, c’est l’Aubelois Faton Rexhepi (genou), qui avait dû être remplacé dès la 39e minute.