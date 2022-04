C’est la première fois depuis la création de l’ePro League que l’AS Eupen participe à la phase finale.

En quart de finale, Uliks devra affronter son concurrent de Genk en match aller-retour le mercredi 27 avril prochain. Le Gamer genkois a terminé le premier tour de ce championnat après 17 rencontres en tant que leader. Genk est donc favori, mais Uliks s’est imposé 3-2 contre lui lors de la première phase du championnat.

L’E-gamer de l’AS Eupen a connu en ePro League un début de championnat plutôt difficile et n’a pas pu réaliser ses objectifs personnels ambitieux. Mais dans la dernière phase, Uliks a fait preuve de classe et de persévérance et a réussi, grâce à 5 victoires consécutives contre Zulte Waregem, Malines, Genk, Saint-Trond et Ostende, à se hisser dans le top 8.

Eupen attend avec impatience la phase finale et souhaite à Uliks beaucoup de succès pour les play offs.