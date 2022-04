Opposés au MF Aubel, les hommes de Ludovic Feyen ont mis dix minutes à trouver l’ouverture, via Julian Demarteau (1-0). Antoine Letiexhe signait un enchaînement passement de jambes – tir croisé chirurgical pour doubler la marque (2-0, 17e) mais François Dorthu maintenait le suspense (2-1, 19e) dans la foulée.

En deuxième période, Letiexhe et Niro voulaient tuer le match mais les montants du but les en empêchaient. Il fallait attendre la 41e minute pour voir un David Smets opportuniste planter le 3-1 final. La fête pouvait commencer.

« Je ne pensais pas qu’on serait champions aujourd’hui car je croyais que notre rival Essalem Verviers (2e avec 29 points, contre 35 pour les Herviens) resterait au contact jusqu’au bout » confiait un Ludovic Feyen qui arborait fièrement son t-shirt « HDKP champion ». « Je suis fier de la saison du groupe, qui finit avec ce titre à la maison, avec une seule défaite sur la saison. »

Et l’entraîneur fraîchement sacré de rappeler que le club a gravi les échelons à une incroyable vitesse. « Personne n’aurait pu croire qu’on serait monté si vite en P1 (NDLR: le club n’existe que depuis quatre ans). On va en profiter et préparer au mieux la saison prochaine en P1 où l’on visera d’emblée le Top 6. »

Moment d’émotion, aussi, pour le mentor des Orange et Bleu, qui restera au club dans un rôle de directeur technique, mais plus comme entraîneur. « J’ai fait quatre belles années ici. Je reste dans le club mais je ne voulais pas faire l’année de trop » dixit celui qui cédera sa place à un certain Lionel Lousberg, que l’on a connu notamment au Celtic Visé. « Mes joueurs m’ont fait plaisir aujourd’hui. Ce titre, c’est un bel aboutissement! » conclut Ludovic Feyen.

Anthony Niro: « On sera à notre place en P1 »

«On a assumé notre statut de favori» se réjouit Anthony Niro, l’un des cadres de la formation hervienne. «On a un vrai groupe, un vrai bloc qui s’entend bien et on l’a vu sur le terrain tout au long de la saison.» Le joueur, également actif au football à Raeren-Eynatten en D3 ACFF (et prochainement à Aubel), rappelle que cette P1 était l’un des objectifs de HDKP Team Herve à sa création. «Je crois que c’est notre niveau et qu’on y sera à sa place. Ce titre, c’est une grosse fierté.»

Sans langue de bois et sans fausse modestie, Niro et les siens donnent déjà le ton: ils ne rejoignent pas l’élite provinciale pour y faire de la figuration. «D’abord, on doit se sauver. Mais avec le groupe qu’on a je crois qu’on a les qualités suffisantes pour viser la colonne de gauche. La P1 nous correspondra peut-être plus encore que cette P2A» concluait Anthony Niro avant de remercier tous ceux qui avaient fait le déplacement à Thimister vendredi soir. «On se sent soutenus. ça fait super plaisir de voir autant de monde pour nous encourager!»

Le listing des champions: Gilles Billen, Jean-Yves Colling, Alexandre D’Acquisto, Julian Demarteau, Jordan Emonts-Bots, Kevin Feyen, Ludovic Feyen, Noah Huynen, Lucas Janssen, Boris Kroonen, Aymeric Lambert, Luca Le Bohec, Stéphane Lejeune, Antoine Letiexhe, Régis Lonneux, Jonathan Monte, Anthony Niro, Antonio Niro, Faton Rexhepi, Samuel Schyns, Adrien Smets, David Smets, Régis Smets, Simon Smets, Nils Vandeberg, Kevin Wanson.