Absent à Sart B: Jermé (en formation).

Absent à Chevron: Ba (suspendu).

À trois journées de la fin du championnat, la lutte pour le titre est plus indécise et passionnante que jamais en P4H. Au classement, c’est désormais Sart B qui trône en tête, grâce à sa victoire 2-3 à Ster B lundi dernier. Mais les Vert et Blanc ne comptent qu’un petit point d’avance sur Bellevaux, ainsi que sur son futur adversaire Chevron.

"Le match de ce dimanche sera capital" prévient Éric Van Renterghem, l’entraîneur Sartois. "Désormais, notre seul objectif est de remporter nos trois dernières rencontres, ce qui nous permettrait de fêter le titre le 8 mai prochain" ajoute-t-il.

Le coach de Chevron s’attend lui à une grosse opposition ce dimanche. « Le noyau de Sart B est jeune et très talentueux. Nous nous déplacerons sans pression, et même si j’ai l’impression qu’on ne boxe pas dans la même catégorie, on fera le maximum pour embêter nos adversaires » , annonce Ludovic Lejeune.