Absents: Dohogne (suspendu), Akdim, F. Offerman, Pirnay (blessés)

S’ils disputeront la troisième place à Sprimont lors des deux dernières journées de championnat, les Raerenois semblent déjà focalisés sur une échéance bien plus importante qui les attend au mois de mai.

"Ici, on se rapproche vraiment du tour final" , explique ainsi Jonathan Negrin, le T1 jaune et noir. "On est entré dans une phase de gestion individuelle où on discute beaucoup avec chaque joueur pour savoir ce dont il a besoin. L’objectif, c’est évidemment que tout le monde soit au top à ce moment-là. L’équipe de ce dimanche sera donc faite en fonction de cela plus que de notre adversaire."

Le match est inversé et se jouera à Mormont.