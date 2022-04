Absents à Sart: Gillet (blessé), Vandermeulen (suspendu), Spéder (incertain)

Absents à Rocherath: Stoffels, Lambertz et Dell (incertains), J. Ganser (blessé)

Défait la semaine passée à Stavelot (3-2), Sart a vu son retard sur le leader eupenois passer à deux unités. S’il veut garder toutes ses chances pour le titre, il n’a d’autre choix que de l’emporter ce dimanche.

"Si on veut rester au contact d’Eupen ou profiter d’un éventuel faux pas de leur part, on doit en effet absolument gagner" , confie le mentor des Verts Fortune Modafferi. "Mais ce ne sera pas simple car Rocherath est un adversaire coriace qui joue très bien au foot. Au match aller (0-0), j’avais d’ailleurs félicité Stefan (Bongard) pour l’excellent travail effectué."

Du côté visiteur, après une première partie de saison de haut vol, on est quelque peu rentré dans le rang. "Si on veut accrocher le tour final, nous devons obligatoirement prendre des points" , note son homologue Stefan Bongard. "Ça va être un match difficile mais je préfère jouer une équipe du haut de tableau plutôt qu’une mal classée. Sart va jouer pour gagner et c’est mieux pour nous. J’espère qu’on verra un beau match."