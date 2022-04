Absent à Trois-Ponts: Nathan Prévot se testera le dimanche matin.

Absents à Lambermont: Essaridi, Gristina et Di Falco (blessés), Sondron (absent), Volpe et Schwanen (douteux).

En cas de succès ce dimanche, Trois-Ponts sera sacré champion. Avec 64 points et 20 victoires, les Tripontains ne pourraient plus être rattrapés ni par Lontzen, qui ne joue pas ce week-end, ni par Andrimont, ni par Saint-Vith. De son côté, Lambermont peut encore espérer doubler Jalhay, voire Elsenborn, et ainsi éviter l’éventuelle place de barragiste.

"On veut évidemment gagner à la maison mais nous savons que ce sera un match compliqué contre une équipe qui jouera également le coup à fond , précise Greg Rondeux, le coach tripontain. Lambermont voudra l’emporter pour éviter la 14e place."

"On n’ira pas à Trois-Ponts pour leur offrir le titre, confirme Jonathan De Bruyne, le co-entraîneur lambermontois. Notre objectif est de dépasser Jalhay, on n’a plus le choix, il faut aller chercher chez les leaders les points que nous n’avons pas pris ailleurs. Ce sera le match le plus compliqué de la saison mais on va tout donner."