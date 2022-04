Matteo Filorizzo et Raphael Di Matteo (U16) sous contrat 2 ans à l’AS Eupen

Matteo Filorizzo et Raphael Di Matteo sont tous deux originaires de la région et jouent pour la troisième année chez les Pandas Youngsters. Actuellement, ils reviennent de leurs premiers matchs internationaux avec l’équipe nationale des U16 contre l’Argentine, la France et le Portugal et disputeront le week-end prochain la finale du championnat pour les équipes des jeunes de l’AS Eupen. Matteo Filorizzo est un attaquant des U16 de l’AS Eupen, coaché par Michel Grandjean et David Desonnay, une équipe qui est d’ores et déjà assurée du titre en Elite 2. Le milieu de terrain central Raphael Di Matteo a également débuté la saison avec les U16, mais depuis le début de l’année, il évolue déjà avec les U18 de l’AS Eupen.

"Les contrats que nous venons de conclure avec deux de nos joueurs U16 sont une étape importante tant pour les deux joueurs que pour notre département des jeunes. À l’avenir, nous souhaitons offrir à d’autres talents, qui s’entraînent et jouent avec succès dans nos équipes de jeunes, la perspective de poursuivre leur développement au sein de l’AS Eupen. Ainsi, nous continuerons à élever le niveau de nos équipes de jeunes pas à pas. Nous donnons aux meilleurs joueurs de la région la chance de mener la meilleure carrière possible à l’AS Eupen – pratiquement devant la porte, dans un environnement professionnel tout en restant familial" , commente Nicolas Collubry, le directeur sportif du département des jeunes du club.