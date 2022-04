STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Chandelle, Raskin, Cornet, Van Melsen, Michel, Gilis, Restiglian, Arend, Karatas, Boreio, Dothée, Collignon, Tournay.

Absents: Vicqueray, Calisgan, Simon (blessés), Piette, Thelen (suspendus). Domken a repris la course mais ne jouera plus cette saison.

Ster-Francorchamps n’a gagné qu’à une seule reprise au cours des sept dernières rencontres. Un bilan qui positionne l’équipe de Vincent Heins à la huitième place. À trois journées de la fin, ce déplacement à Faimes, 6e, s’apparente à une ultime chance de croire encore au tour final.

"Mais il faudrait un miracle pour gagner, compte tenu de l’effectif à disposition" , regrette Vincent Heins. En effet, déjà "juste" à Weywertz (2-2), le week-end dernier, le noyau de Ster affiche quatre absences supplémentaires: Vicqueray et Simon (blessés), en plus de Piette et Thelen (suspendus). "Il me reste onze joueurs… avec deux gardiens. Je sélectionne trois gars de la P4. Ils sont volontaires, mais on ne gomme pas quatre divisions d’écart d’un coup."

Pour le coach, c’est clair: un revers Faimes et les espoirs seraient anéantis. "En gagnant, on relance le jeu, mais vu les circonstances… En cas de défaite, il ne faudra plus rêver. On devrait ensuite faire six sur six et espérer le faux pas de plusieurs adversaires."