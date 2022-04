Liège-Bastogne-Liège : où voir la course en région verviétoise, ce 24 avril ?

Assurément, quelques jours après la Flèche wallonne , le public sera une nouvelle fois nombreux le long des petites routes de la région verviétoise pour encourager les Alaphilippe, Pogacar (s’il est présent, puisqu’il est rentré au pays pour raisons familiales), Valverde ainsi que Van Aert, Evenepoel et les Liégeois Van Melsen, Paquot ou encore Meens, annoncés au départ. Où se déplacer pour profiter du spectacle?

Une fois le "top" donné à proximité de Belle-Île (Liège) , sur le coup de 10h15, direction, évidemment, Bastogne (12h48) avant d’entamer le retour par la photogénique côte de St-Roch, à Houffalize (13h22) puis celle, à Grand-Halleux, de Mont-le-Soie (14h26).

Dans la foulée, l’entrée en province de Liège est directement bien corsée avec le mythique enchaînement côte de Wanne (14h38) , liaison par Wanneranval et la N622 jusqu’au pied du Stockeu (14h47) , puis la Haute-Levée (14h54) . Aperçu à Stavelot en 2021 , avant le passage de la course, Remco Evenepoel y passera cette fois parmi les participants.

Ensuite, la "Doyenne" se déplacera à Francorchamps (N622), Neuville, Ruy, Andrimont pour attaquer le col du Rosier (15h14) . Une fois le sommet franchi, pédalage du côté de Creppe, Spa (N686-N62), la N697, Winamplanche, Desnié et sa côte introduite au parcours en 2021 (15h34). Pas de repos pour les artistes: Hautregard (N606-N697), Remouchamps (N697-N633) puis la fameuse côte de la Redoute (15h53) . Le temps fort suivant sera l’ultime ascension, la Roche-aux-Faucons (16h17) , avant de plonger vers le quai des Ardennes. Arrivée vers 16h36.

Et les Dames? Elles passeront également à Wanne (10h18), la Haute-Levée (10h31), le Rosier (10h53), Desnié (11h13) et la Redoute (11h33). Arrivée à Liège vers 12h15.

Premier Monument pour Johan Meens

Au départ, donc, on retrouvera le Hombourgeois Johan Meens (22 ans), aligné par Bingoal Sauce Pauwels WB. Lui qui vient, déjà, d’enchaîner Amstel Gold Race et Flèche wallonne. « Tout a été très vite pour moi car, il y a un an et demi, j’étais encore un coureur amateur et me voilà dans les classiques wallonnes! J’essaie de rester concentré, de faire le maximum tout en prenant le plaisir dans toutes ces grandes courses alors que je suis en première année pro », commente-t-il. « Rouler, comme à la Flèche wallonne, aux côtés des Valverde, Pogacar, Alaphilippe, c’est impressionnant mais il faut rester concentré quand ça devient très dur, pour ne pas lâcher. »