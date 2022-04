Arbitre: M.Mouton.

ELSAUTE: François, D’Affnay, Counet, Fassin, Deville, Piparo, Colson, Tossings, Ameur, Williot, Lefort, Corman, Crosset, Dohogne, Dirix + 1.

Absents: Filali et Tergui sont suspendus, Bomboir est absent (entorse du genou).

À Elsaute, on commence à sentir le tour final arriver. Mais avant de penser à cela, les Verts se doivent de valider leur participation avec un succès à Jehay.

Comme l’explique le coach des Etoilés Boris Dome, "l’objectif est d’assurer le tour final dès ce dimanche et ensuite valider notre seconde place par après. À Aubel, on était parti dans l’optique de vouloir prendre les trois points mais sur le dernier quart d’heure, on se contentait bien du partage. C’est à nous de faire le boulot pour rester en haut et ainsi pouvoir recevoir au tour final. On validerait ainsi notre saison exceptionnelle pour un montant et cela permettrait par la même occasion de remercier nos bénévoles."

L’ancien gardien met cependant ses troupes en garde. « Toute la semaine, je leur ai fait une piqûre de rappel: Jehay, c’est le match piège par excellence, on se doit d’être humble et surtout ne pas snober l’adversaire sinon on va droit dans le mur. À l’aller, j’avais juste trouvé qu’il leur manquait un buteur, hormis cela ils jouaient avec. Ils méritent le respect et ont tenu plus d’une heure contre le leader. »