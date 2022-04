La fête sera-t-elle totale pour Aubel?

Mais pour que la fête soit totale, il faudra que les Gerarts et autre Perin remportent l’enjeu et que, dans un même temps, Ixelles – qui ne compte qu’une victoire de moins et sur lequel ils sont négatifs à l’average – trébuche à Neufchâteau (leader). C’est dans ce cas de figure seulement qu’une participation pour les play-off serait officialisée dès ce week-end. Dans le cas contraire, il faudrait encore s’imposer à Charleroi lors du dernier week-end de compétition ou compter sur un revers d’Ixelles à Gembloux (3). "Sûr qu’Ensival voudra venir chercher une revanche sur le match aller" , prévient Claude Ernotte, le coach herbager toujours privé de Lambot, Albert et Gauthier Liégeois blessés. "Il faudra faire preuve de discipline et de rigueur pour bien terminer lors de ce dernier match à domicile. Les gars se sont bien entraînés jeudi mais je sens les organismes fatigués. Il faut dire qu’on a eu un calendrier chargé avec un effectif soumis à plusieurs absences…"

Côté ensivalois, il y aura sans doute un peu de relâchement le maintien étant acquis. Christophe Hougardy, le coach d’Ensival, sera d’ailleurs absent pour raisons professionnelles. "Nous sommes toujours privés de Thomas Castagne blessé et c’est Kevin Desonay qui me remplacera au coaching" , explique l’entraîneur ensivalois.