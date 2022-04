ABC Waremme B 91 – Dison-Andrimont 75

DISON-ANDRIMONT: Borcy 6, Petit C. 21, Biermar 7, Wirtzfeld 2, Petit M. 17, Alliance 2, Kpako 20.

À sept, Dison-Andrimont savait que le déplacement de jeudi soir à Waremme (second) serait compliqué. "Nous n’avons pas tenu physiquement, on rate notre troisième quart temps qui se solde par un 28-11" , explique le coach Didier Franceschi. "L’adversaire a fait preuve d’une belle adresse à distance."

Autre gros morceau à présent pour les Disonais qui recevront Bellaire ce samedi à 19 heures.

Basket-Ball P2

Prayon-Trooz 58 – Henri-Chapelle 88

HENRI-CHAPELLE: Remacle 25, Lahaye 21, Henkens 2, Delhaes R. 12, Delhaes A. 3, Tandler 8, Viellevoye 6, Lekeu 4, Manguette 6, Laboureur 1, Vronen 0.

Henri-Chapelle a décroché sa vingtième victoire ce jeudi soir à Prayon, il n’en manque plus qu’une pour fêter le titre ce samedi face à Pepinster B. "Accélération dans le second quart temps pour prendre quelques longueurs d’avance" , rapporte Fred Ledain, le coach capellois. "Après, on gère et on prépare le choc de samedi en effectuant quelques réglages… On est prêt et impatient!"

THEUX BC 65 – BC BELLEFLAMME C 60

THEUX BC: Valenduc 11, Rondoz 2, Caro 10, Lentz 2, Massin 3, Schimanski 14, Caubergh 13, Toussaint 10.

Avec les retours de Schimanski et de Massin, Theux retrouvait un groupe un rien plus étoffé pour s’imposer jeudi face à Belleflamme C. "Très bon début de match, consignes bien respectées, on a su jouer sur nos avantages par rapport à l’adversaire tout en étant solides défensivement" , apprécie le coach Sébastien Hella. "Malgré les réactions adverses, on est resté devant car chaque joueur a apporté quelque chose. Belle prestation collective et mention à Yohan Toussaint auteur d’un match plein."