WEYWERTZ: Vilz, De Vuyst, Gross, Rauw, Bungart, Dardenne, Wehr, Boemer, Thomas, Heinen Mar., Heinen Max., Evens, Reuter, Jacobs, Dederichs

Absent: Sow (suspendu)

Weywertz n’a plus le choix. La fin du championnat est proche et il faut engranger le plus de points possibles pour assurer le maintien.

"Il nous reste trois finales à disputer" , lance Benjamin De Vuyst. "Nous devons aller chercher des victoires et ça commence ce dimanche. Avec tout le respect que j’ai pour Pontisse, nous devons l’emporter. Nous avons une revanche à prendre par rapport au match aller. Les trois points perdus à l’époque pourraient s’avérer décisifs contre nous si nous ne faisons pas ce qu’il faut sur le terrain lors de nos trois finales."

Le moral des troupes germanophones reste bon. "Nous nous sommes bien entraînés cette semaine et le point arraché lundi passé face à Ster-Francorchamps, au vu des circonstances du match, nous a boostés. À nous d’enchaîner. À ce stade de la saison, l’état de forme n’a plus d’importance. C’est l’envie de l’emporter qui fait la différence. À nous de prouver que nous voulons nous maintenir" , conclut Benjamin De Vuyst.