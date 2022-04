AUBEL: B eckers, Wangermez, Roex, Willem, Smits, Binot, Boulton, Colling, Campo, Charef, Ernst, Spits, Monte, Rexhepi, Feyen, Pauporte.

Absents: Hansen et Lazzari sont blessés.

MALMUNDARIA: Hagemann, Courtois, Jacob, Gollac, Nijof, Le Bohec, Denis, Cassoth, Hungs, Errens, Dethier, Oury, Kivrak, Masset.

Absents: Samray et Krings sont blessés. Simon est suspendu. Le coach complétera le noyau avec un jeune.

Avec un deux nuls d’affilée contre deux coriaces adversaires, les Aubelois ne sont pas mécontents. Mais, à trois matchs de la fin du championnat classique, il est temps de renouer avec la victoire pour Tony Niro et ses hommes. "L’équation est simple , dit le coach d’Aubel. On doit obtenir un 4/9 pour s’assurer une place dans le tour final et un 6/9 si on veut terminer dans le top 3, ce qui nous permettrait de recevoir. Contre Malmedy, on n’a donc pas le choix, on doit gagner."

En face, si la qualification pour le tour final est encore possible, Selatine Deniz s’est fixé un nouvel objectif pour finir le championnat en beauté. "On veut atteindre la barre des 45 points , dit-il. Il nous en faut donc encore quatre à aller chercher."

Avec un noyau très déforcé, cela ne risque pas d’être simple pour des Dragons qui ont déçu contre Sprimont. "On doit jouer avec un autre état d’esprit si l’on veut obtenir quelque chose à Aubel."

Les deux équipes se retrouveront jeudi dans le cadre de la coupe de Province. "Si j’étais joueur, je jouerai les deux matchs pour les gagner" , précise le coach malmedien, qui ne donnera aucune priorité à l’une ou l’autre compétition.