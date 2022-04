SPRIMONT B: Peharpre, Fall, Cugnon, Bah, Camara, Daenen, Rasquin, D. Keysers, Choupo, Marion, Vandeloise, Barrie, Nelissen, A. Keysers, Sutera, Ipanga.

Absents: aucun.

LA CALAMINE: Hossay, Gerrekens, Legenvre, Krhlanko, Islamovic, Seewald, Joiris, Yildiz, Bultot, Remacle, Lufuankenda, Volont, Aritz, Kudura, Hubert.

Absents: Aksu, Hagelstein, Kamalandua, S. Lallemand (P2).

Pour que La Calamine soit sacrée championne à la sortie du week-end de Pâques, il fallait que toute une série de conditions soient réunies, finalement en vain. Pour cette nouvelle journée de championnat, la seule à remplir pour atteindre cet objectif est de remporter le match à Banneux, contre Sprimont B.

Alex Digregorio le sait: la montée en D3 Amateurs est à portée de mains. "Comme à chaque match, on va jouer pour gagner. Maintenant on ne peut plus, et d’ailleurs on ne veut plus, s’en cacher. Il y a quelque chose en plus au bout du chrono, et c’est l’objectif que tout le club s’était fixé en début d’exercice. La montée en nationale nous tend les bras et ça ne dépend plus que de nous. Nous aborderons ce match sans se mettre la pression, avec beaucoup de sérieux. Il ne faudra pas que l’enjeu nous fasse trembler car nous avons travaillé dur pour en arriver là, ne l’oublions pas" constate-t-il avant d’enchaîner. "Nous n’allons certainement pas sous-estimer cet adversaire qui possède la seconde meilleure défense de la série et qui nous a tenus en échec chez nous (NDLR: 0-0) . Leur classement n’est pas représentatif de leur niveau. En plus, ils viennent de signer un douze sur quinze en se payant le scalp de Malmedy. Malgré tout, forts de notre super parcours, on pourrait fêter le titre ce dimanche après une longue route. Peu m’importe que ce soit à l’extérieur, nous ne calculerons pas."

Patrick Fabere, le mentor sprimontois, ne se fait pas trop d’illusions quant à la tournure des événements mais va confronter son groupe à prendre ses responsabilités, comme il le fait depuis plusieurs semaines.

"On a peu d’espoir d’accrocher quelque chose, mais nous y croirons, comme au match aller. On n’a plus le choix si nous voulons nous maintenir. Nous jouons chaque rencontre comme si c’était la dernière et chaque échéance est un match couperet" conclut-il.