Après leur belle victoire de lundi après-midi à Warsage, les Hombourgeois ont la possibilité (peut-être même l’unique) de virer en tête en cas de victoire dans ce match d’alignement à Trooz.

"Il nous reste quatre finales" , coupe le gardien-entraîneur hombourgeois Xavier Stassen. Après Trooz, il restera MCS Liège, Aubel B et Étoile Dalhem. Un calendrier peut-être plus favorable pour les Orange et Bleu. "On ne doit compter que sur nous-même. Je sais que nous ne pourrons pas compter sur un éventuel faux pas des autres. Je sais aussi que nous ne recevrons pas de cadeaux, car Dieu sait comme notre jeu est critiqué. J’en suis conscient. Je ne sais pas si Tilff a un programme plus complexe que le nôtre, et je ne m’y intéresse pas. Nous allons jouer nos quatre dernières finales à fond pour ne pas avoir de regrets."

«Faire tourner offensivement»

Pour ce déplacement ultra important à Trooz, le tacticien hombourgeois peut compter sur l’entièreté de sa meute, hormis l’absence d’Aron Martin. "Il a pris un coup lundi contre Warsage et on doit attendre pour voir si ce n’est qu’un coup ou une lésion. J’ai la chance d’avoir la possibilité de faire tourner offensivement mon noyau. Il va falloir, afin de récupérer des forces pour nos dernières finales. Ce ne sera pas simple contre Trooz, qui peut encore espérer une place au tour final. Ce serait vraiment bête de perdre tout le bénéfice de notre importante victoire à Warsage" , conclut le Hombourgeois Xavier Stassen.