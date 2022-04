Fidèles à leurs habitudes, les hommes du joueur-entraîneur hombourgeois Xavier Stassen ouvrent le score d’entrée de jeu via l’inévitable Thomas Bauwens qui trompe le gardien troozien Janssen sur une longue balle en profondeur (9e). Avant cela, Trooz était dangereux via Mottulle, mais Stassen était là!

Les Visités gardent la possession, sans être vraiment dangereux dans cette première période. La seconde mi-temps reprend sur un superbe coup-franc donné par l’inévitable Antoine Baltus qui trouve Schnackers, lequel trompe Janssen pour la seconde fois de la soirée (0-2, 47e).

Les Trooziens se retrouvent ensuite à dix peu avant l’heure de jeu, suite à l’expulsion de Dutka pour une seconde carte jaune. Il ne restait plus aux Orange et Bleu qu’à contrôler les débats pour assurer cette précieuse victoire en inscrivant un troisième but sur un nouveau corner d’Antoine Baltus, qui trouve la tête de Michael Degueldre pour s’offrir un viatique plus que confortable au marquoir.

"On a eu difficile en première période. On marque une nouvelle fois aux moments clés du match. Le premier but après dix minutes, le second juste après la pause et nous avons de la chance d’avoir l’exclusion qui suit. Le troisième est anecdotique, mais il montre l’état d’esprit des miens" , se réjouit le mentor des vainqueurs Xavier Stassen.

Hombourg reprend ainsi la tête de P2B, avec deux points d’avance sur Tilff et trois sur Warsage.