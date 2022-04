Liège va-t-il garder les 3 points acquis face à Dender?

Il y a quelques jours, on apprenait que le Comité sportif de l’Union belge de football avait introduit une action contre les sang et Marine puisque ceux-ci avaient aligné un joueur U21 en moins sur la feuille de match lors de la large victoire 3-0 face à Dender le 27 mars. Cela remettait en cause dès lors le résultat de la rencontre, alors que les Rouge et Bleu auront besoin de tous leurs points pour décrocher une place dans le top 4.