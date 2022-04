Deux ans seulement après sa mise à la retraite, Michael Graeven est décédé subitement en début de semaine.

Il faisait partie des fondateurs du club de supporters des Pandas. Depuis la deuxième montée du club en 2e division en 2002, les Pandas ont organisé, sous la présidence de Michael Graeven, les bus des supporters lors de la plupart des matchs en déplacement.

De 2012 à 2020, Michael Graeven a travaillé au Stade du Kehrweg et dans les appartements des joueurs en tant que concierge de l’AS Eupen. Il était toujours disponible et prêt à intervenir.

Michael Graeven s’est toujours identifié avec l’AS Eupen. Il accomplissait son travail et son activité bénévole pour le club avec un grand engagement. Avec lui, le club perd un ancien collaborateur fiable et l’un de ses plus fidèles supporters.

Michael reposera demain dans la chapelle du cimetière, où il pourra être visité pour un adieu personnel. Les funérailles se dérouleront uniquement dans l’intimité familiale.

Richard Wertz , lui, est entré à l’AS Eupen dans les années 1960 et a d’abord été délégué de l’équipe junior. Jusqu’en 2021, date à laquelle il a quitté son poste de trésorier du département des jeunes, il s’est toujours engagé de manière extrêmement fiable pour "son" Eupen.