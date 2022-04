Jean Roufosse (52 ans, Cosmos Stavelot) obligé de s'aligner, SJS Aubel ne montera pas, saison terminée pour la Team GSI Verviers

L’équipe continue de préparer l’avenir et vient de signer Théo Gaillard , joueur de football de Richelle qui évoluera à Raeren la saison prochaine.

Du côté du Cosmos Stavelot , il est franchement temps que la saison se termine.Quelque peu démobilisés, les Stavelotains n’étaient que cinq pour aller à Bastogne. "À52 ans, j’ai dû enfiler les gants et mon gamin de 16 ans a dû jouer tout le match, tout ça pour éviter l’amende!" peste Jean Roufosse, qui doit se réunir avec l’équipe début de semaine prochaine pour évoquer l’avenir de l’équipe…

Enfin, SJSAubel est fixé: le club ne devrait pas monter après sa défaite 6-4 dans le match couperet à Oreye.Les buts de Crisigiovanni, Smits, Pauporté et Van Hoff n’ont pas suffi. "On avait pourtant tout en mains" peste l’Aubelois Antoine Baltus. "On menait 3-4 au repos et on loupe le 3-5.Ils poussent en fin de match avec un gardien volant, passent à 5-4 et derrière, on veut revenir nous aussi avec un gardien volant mais on se fait avoir: 6-4. On ne montera pas…"

À noter que ce vendredi, Saint-Jean-Sart Aubel (4e) jouera son avant-dernier match contre Etalle (11e) dès 21h30).Le Cosmos Stavelot est quant à lui au repos, alors que la Team GSI a, comme expliqué, disputé ses 22 matches et clôturé sa saison.