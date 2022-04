Florent Offerman : « J’ai bien peur que mon aventure à Raeren-Eynatten soit terminée »

Actuellement blessé, il était d’autant plus ému qu’il n’est pas sûr du tout de rejouer d’ici la fin de la saison. "J’ai passé une IRM du genou cette semaine qui était assez rassurante, mais j’ai par contre encore très mal à l’adducteur" explique le joueur de 28 ans. "Au mieux, je serai de retour pour le tour final mais même ça, ce sera compliqué. Je vais tout faire pour revenir mais honnêtement, j’ai bien peur que mon aventure à Raeren-Eynatten soit terminée. Il reste peut-être 20 à 30% de chances que je sois prêt."

La course contre la montre est donc lancée. En cas de mauvaise nouvelle, cela serait en tout cas une tuile pour son entraîneur Jonathan Negrin tant son médian a pris une dimension supplémentaire cette saison. Pas abattu pour la cause, Offerman préfère mettre en avant ses coéquipiers qui ont une nouvelle fois fait preuve d’un mental à toute épreuve lundi pour l’emporter alors qu’ils étaient menés 0-2. "Que je sois sur le terrain ou pas, Raeren a prouvé qu’il était un véritable groupe qui pouvait battre tout le monde et c’est ça le plus important. Si je ne suis pas rétabli, je serai leur premier supporter mais il est clair que la situation m’embête beaucoup. Après tout ce que ce club m’a donné, je serais très déçu qu’il ne puisse pas compter sur moi pour le tour final." Un tour final qui sera par ailleurs le premier de l’histoire des Germanophones en D3. Avec ou sans Florent Offerman?