Final compliqué pour l’équipier de Bertrand Baguette

"Nous sommes évidemment déçus de terminer si loin" , commentait Bertrand Baguette à l’arrivée. "Mais il y a malgré tout beaucoup de points positifs à retenir de ce week-end. Tout d’abord, nous avons réussi une bonne qualification. Ensuite, notre rythme de course était excellent. Enfin, nous avons été clairement dans le coup tout le week-end ce qui est de bon augure pour la suite de la saison."

Car, le pilote de Nivezé est déjà tourné vers l’avenir. "Nous devons maintenant analyser pourquoi nous avons perdu autant de places dans les derniers tours. L’équipe s’est montrée au top et pour une première course avec cette nouvelle voiture, on peut dire que le résultat est encourageant. La saison est encore longue. Nous avons montré que pouvions jouer les premières places, ce qui est le plus important."

Une première occasion lui sera déjà donnée les 3 et 4 mai sur le circuit de Fuji.