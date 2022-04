En P6, Jalhay B et Trois-Ponts sont champions, Dolhain E doit encore patienter

Mais restons à Jalhay, justement, où l’équipe B a conquis le droit d’évoluer dans la division supérieure. "Nous sommes allés chercher le titre avec trois joueurs et l’appoint régulier d’un renfort de l’équipe première. Il y a eu tout au long de la saison une lutte intense avec les jeunes de Tiège N. Mon coéquipier José Biesmans, à plus de 70 ans, est incroyable d’efficacité avec son anti top dans le revers. De l’autre côté, en coup droit, il sait placer une accélération fulgurante en se couchant presque sur la table. Et puis Stephan Schmitz a fait une très belle saison avec son jeu classique" , commente le capitaine et responsable interclub, Bernard Warlimont. L’équipe voit avec plaisir l’arrivée du Tiégeois Matis Colienne, fils de l’ancien joueur local Jérôme, pour former le noyau de la saison prochaine.

Le dernier titre est l’œuvre de Trois-Ponts. Pour le club porté sur les fonts baptismaux cette saison, le plus compliqué a été d’aligner une équipe complète.

«Stembert, l’adversaire idéal»

Cette formation est celle de jeunes enthousiastes qui ne passent pas inaperçus et leurs adversaires l’ont constaté. Ils sont les champions à table mais aussi de la troisième mi-temps. "On a décroché le titre contre le Pingouin Stembert , raconte le président et joueur, Robin Raway. C’était l’adversaire idéal parce qu’ils veulent faire la fête comme nous. Les matchs se jouaient avec, tous les six points, une "amourette" (un péket grenadine). En fin de soirée, ça s’est terminé par des glissades sur le sol en carrelages aspergé d’eau et de savon." Cette équipe de Trois-Ponts, c’est un vent de fraîcheur et les champions de la guinche… On n’a pas fini de parler d’eux!