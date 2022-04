Buts: Bah (0-1, 17e), J. Diefels (0-2, 19e), Bah (0-3, 40e), Burnay (0-4, 51e), NC (1-4, 54e; 2-4, 87e)

Nous sommes le 19 septembre 2021 et l’Entente Pepine B signe sa seconde victoire de la saison en l’emportant 3-2 face à Soumagne B. Les Pepins ne le savent évidemment pas encore mais il s’agit là de leur dernier succès avant ce mardi 19 avril 2022 et leur déplacement à… Soumagne B. Six mois plus tard jour pour jour, les hommes de Mathieu Klassen ont donc retrouvé le chemin de la victoire contre la dernière équipe à laquelle ils avaient arraché trois points.

"Et c’est vraiment mérité" sourit le technicien. "Sur 45 minutes en première mi-temps, on en a passé 40 dans leur camp. Mon gardien n’a pas touché une seule fois la balle. Le seul bémol, c’est ce relâchement en fin de match. Quand tu mènes 0-4 et que tu domines autant, c’est dommage de finir sur un score de 2-4."